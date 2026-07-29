Εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Τα συλλυπητήρια του για τον αδόκητο θάνατο των δυο πυροσβεστών στη φωτιά στο Ρέθυμνο έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Με δήλωση του, τόνισε μεταξύ άλλων πως «η απώλειά τους μας υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα που καταβάλλουν καθημερινά όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή, το φυσικό περιβάλλον και την περιουσία των πολιτών».

Αναλυτικά η δήλωση του Κωνσταντίνου Τασούλα:

Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για τον αδόκητο θάνατο των δύο πυροσβεστών στο πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου. Έχασαν τη ζωή τους στον βωμό της επιτέλεσης της υπηρεσίας και του καθήκοντος. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η απώλειά τους μας υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα που καταβάλλουν καθημερινά όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή, το φυσικό περιβάλλον και την περιουσία των πολιτών.

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