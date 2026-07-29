«Η Ελλάδα θρηνεί. Να μπούμε σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας».

Ο θάνατος των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, αλλά και του εργαζόμενου στο εργοστάσιο στα Εξαμίλια, «πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Ο κ. Σαμαράς εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια δηλώνοντας:

«Τις τελευταίες ημέρες η Ελλάδα θρηνεί την άδικη απώλεια συνανθρώπων μας, οι οποίοι χάθηκαν στον τόπο εργασίας τους. Το γεγονός αυτό, η απώλεια των δύο πυροσβεστών και του εργαζόμενου στο εργοστάσιο, πέρα από την οδύνη που προκαλεί, πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους των αδικοχαμένων συμπολιτών μας».