Η απάντηση του Γιώργου Χατζιδάκι λίγες ημέρες από την συναυλία του Μανώλη Μητσιά στην οποία ο ερμηνευτής, λόγω απαγόρευσης, απήγγειλε αντί να ερμηνεύσει το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς» του Μάνου Χατζιδάκι.

Ο Γιώργος Χατζιδάκις, μέσω ανακοίνωσής του, θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια αναφορικά με την απαγόρευση που έχει θέσει για τα πνευματικά δικαιώματα των μουσικών έργων και των στίχων του πατέρα του, Μάνου Χατζιδάκι, ξεκαθαρίζοντας ότι η σχετική απόφαση δεν αφορούσε τον Μανώλη Μητσιά.

Συγκεκριμένα, ο κληρονόμος του σπουδαίου συνθέτη, θέλησε να αποσαφηνίσει τη θέση του, εξηγώντας ότι η σχετική απόφαση αφορά αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και όχι τον ερμηνευτή.

Παράλληλα, αναφέρεται στην διοργανώτρια της συναυλίας, Αγαθή Δημητρούκα και τονίζει ότι τα μουσικά τραγούδια δεν ανήκουν στους ερμηνευτές αλλά στους δημιουργούς τους.

Η ανακοίνωση του Γιώργου Χατζιδάκι και η αποσύνδεση της απαγόρευσης από το όνομα του Μανώλη Μητσιά

«Μετά από όλα αυτά που έχουν ειπωθεί και γραφτεί, θέλω να ενημερώσω ότι ποτέ δεν απαγόρευσα στον κ. Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. «Ο Γιάννης ο Φονιάς», όπως και άλλα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, συμπεριλαμβάνονται στις συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η απαγόρευση είχε εξαρχής απολύτως συγκεκριμένο αντικείμενο και αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει.

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Προφανώς και συνειδητά, επιχειρείται με τρόπο αποπροσανατολιστικό η σύνδεση της απαγόρευσης αυτής με το συγκεκριμένο τραγούδι και τον κύριο Μανώλη Μητσιά, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εδώ και μήνες, ότι για αυτή τη σειρά συναυλιών δεν τους είχε δοθεί άδεια να συμπεριλάβουν μουσικά έργα του Μάνου Χατζιδάκι. Επομένως, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις.

Επίσης, θέλω να τονίσω ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος, σε συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο «θέαμα».

Τέλος, οφείλουν να κατανοήσουν όλοι, ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς τα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα, όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ’ επέκταση, σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν.

Όποιος αμφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες - ιδίως εάν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα - είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιοτελή κίνητρα.

Γιώργος Χατζιδάκις».

Τι συνέβη με τον Μανώλη Μητσιά

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες, σε συναυλία αφιερωμένη στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι ο Μανώλης Μητσιάς βρέθηκε αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή κατάσταση, καθώς δεν του επετράπη να ερμηνεύσει τραγουδιστά τον «Γιάννη τον Φονιά», το τραγούδι που έχει συνδεθεί με τη φωνή του εδώ και σχεδόν 50 χρόνια.

Ο ερμηνευτής, επέλεξε να απαγγείλει τους στίχους του τραγουδιού με το κοινό να το ερμηνεύει και να τον καταχειροκροτεί.

Η επιμελήτρια της συναυλίας, Αγαθή Δημητρούκα, ανέφερε ότι η απαγόρευση είχε γνωστοποιηθεί και επίσημα μέσω εξωδίκου προς την παραγωγή.

Από την πλευρά του ο Μανώλης Μητσιάς, μιλώντας στο ogdoo.gr, εξέφρασε τη βαθιά λύπη του για το γεγονός, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έχει μεγαλώσει καλλιτεχνικά με ακούσματα και δημιουργίες του Μάνου Χατζιδάκι.