Η Ρένα Βλαχοπούλου σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της καριέρας της.

Σαν σήμερα πριν από 22 χρόνια η Ρένα Βλαχοπούλου έφυγε από τη ζωή αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στην τέχνη της υποκριτικής και της μουσικής.

Μέσα από τους ρόλους της, κατάφερε να χαρίσει αμέτρητες στιγμές γέλιου στον ελληνικό λαό, με το χιούμορ και τον αυθορμητισμό της να τη συντροφεύουν στις περισσότερες επαγγελματικές της δουλειές.

Η Ρένα Βλαχοπούλου γεννήθηκε το 1923 και έφυγε από τη ζωή το 2004 σε ηλικία 81 ετών, ωστόσο παραμένει μέχρι και σήμερα μία από τις αγαπημένες προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου.

Η καριέρα της ξεκίνησε από το τραγούδι, δίνοντας φωνή σε ορισμένες επιτυχίες της εποχής, ωστόσο έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της σε κωμικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Συνεργάστηκε με σπουδαίους έλληνες ηθοποιούς, ενώ μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίας της ήταν: «Η Παριζιάνα», «Μια Ελληνίδα στο χαρέμι» και «Η χαρτοπαίκτρα».

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Με αφορμή την επέτειο των 22 χρόνων από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, η Φίνος Φιλμ προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση τιμώντας τη σπουδαία ερμηνεύτρια και ηθοποιό.

Στο σύντομο βίντεο, η Ρένα Βλαχοπούλου, εμφανίζεται σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές του σινεμά, όταν ακόμη δήλωνε… 22 χρονών.

«Όταν η Ρένα είχε κέφια, απογείωνε σενάρια και έγραφε ιστορία ακόμα και σε μια σκηνή. Σήμερα, 22 χρόνια από τη μέρα που έφυγε, δηλώνει ετών 22 σε μια από τις αγαπημένες σκηνές του ελληνικού σινεμά», αναφέρει η σχετική λεζάντα.

{https://www.instagram.com/p/DbXh2r8lFZu/?hl=el}