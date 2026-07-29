Η Δανάη Μπάρκα πήγε στο κομμωτήριο και βγήκε… αγνώριστη.

Η Δανάη Μπάρκα, πήρε την μεγάλη απόφαση να αποχωριστεί το μακρύ μαλλί και να κάνει μία μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση που την ανανέωσε, υιοθετώντας ένα διαφορετικό look.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media, επισκέφθηκε το κομμωτήριο με σκοπό να ανανεωθεί και να κάνει μία αισθητή αλλαγή.

Εκτός από το μήκος των μαλλιών της φαίνεται πως έκανε τις κατάλληλες θεραπείες για λάμψη, ανανεώνοντας παράλληλα το χρώμα τους, με την απόχρωσή τους να ταιριάζει απόλυτα με το κραγιόν που φόρεσε στα χείλη της.

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Στη δημοσίευση που έκανε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, η Δανάη Μπάρκα εμφανίζεται με ένα κομψό κοντό καρέ και ένα καφέ μακρύ φόρεμα, ποζάροντας χαμογελαστή και ανανεωμένη κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.

Παράλληλα, το καφέ χρώμα κυριαρχεί σε όλη της την εμφάνιση, τόσο στα μαλλιά, όσο και στην επιλογή των ρούχων και των αξεσουάρ της.

Μάλιστα, επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της με μία περιεκτική λεζάντα, αναφέροντας: «New, fresh hair.. so, don’ t care. Καλοκαίρι, ανεμελιά, φυσικά μαλλιά, θεραπείες, βιταμίνες κι ευεξία».