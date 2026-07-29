Για επικοινωνιακό φιάσκο κατηγορεί την κυβέρνηση η ΕΛΑΣ σχολιάζοντας την ακρίβεια στις τιμές των καυσίμων.

«Οι πολίτες βιώνουν μια αβάσταχτη καθημερινότητα και ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να τους εμπαίζει με κυριακάτικα παραμύθια στα social media», σχολιάζει σε ανάρτησή της η ΕΛΑΣ επισημαίνοντας το ζήτημα της ακρίβειας.

«Την ώρα που η ακρίβεια γονατίζει νοικοκυριά, επαγγελματίες και μεταφορές, οι «εθελοντικές» συμφωνίες με τα διυλιστήρια αποδεικνύονται αυτό που ήταν από την πρώτη στιγμή. Ένα επικοινωνιακό φιάσκο» σημειώνει η ΕΛΑΣ στην ανάρτησή της στα social media παραθέτοντας στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζει «αμείλικτα».

«Αμόλυβδη: Από 1,978€ στις 14 Ιουλίου, έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ φτάνοντας στα 2,020€ στις 28 Ιουλίου (+4,2 λεπτά).

Diesel κίνησης: Από 1,863€, εκτοξεύθηκε στα 2,049€ (+8,6 λεπτά, δηλαδή αύξηση +9,98%)» επισημαίνει η ΕΛΑΣ και προσθέτει πως «η δήθεν «έκπτωση» των διυλιστηρίων όχι μόνο δεν έφτασε ποτέ στην αντλία, αλλά εξανεμίστηκε σε χρόνο ρεκόρ, αφήνοντας τις τιμές ακόμα πιο ψηλά. Κι αντί για ουσιαστική παρέμβαση σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταφοράς και πώλησης των υγρών καυσίμων, ο πρωθυπουργός τώρα τάζει νέες επιδοτήσεις από τα λεφτά των ίδιων των φορολογουμένων».

Η ανάρτηση καταλήγει λέγοντας πως «η αισχροκέρδεια έχει ονοματεπώνυμο. Φτάνει πια με την εξαπάτηση».

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Η κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη

Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων πως «Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δυστυχώς γίνονται ολοένα και πιο ανησυχητικές μετά τη νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων και την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κανείς δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και, τελικά, στο κόστος ζωής. Η χώρα μας δεν μπορεί να επηρεάσει όσα συμβαίνουν εκτός των συνόρων της.

»Προσπαθούμε όμως να περιορίσουμε όσο γίνεται τις συνέπειές τους για τους πολίτες. Ήδη εφαρμόζεται η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του diesel που χρηματοδοτείται από τα διυλιστήρια. Επιπλέον, αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκ. ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Να είστε σίγουροι και σίγουρες ότι, στο μέτρο των δυνατοτήτων της οικονομίας μας, στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία απέναντι σε κάθε εξωτερική δοκιμασία, χωρίς υπερφίαλες υποσχέσεις, αλλά με πράξεις».