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«Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσκεψη στο επιτηρητικό φυλάκιο στο Αγαθονήσι πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απ’ όπου έστειλε μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης.

«Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονησι, απ’ όπου στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Διαχρονικο Αρχαιολογικό μουσείο Αγαθονησιου που έχει ολοκληρωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

Λίγη ώρα νωρίτερα ο πρωθυπουργός είχε μιλήσει στον Real Fm Ρόδου.