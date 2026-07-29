Η ρύθμιση καλύπτει τόσο τους εργαζόμενους στους οποίους το επίδομα καταβάλλεται για τους ίδιους όσο και εκείνους που το λαμβάνουν για μέλος της οικογένειάς τους που πάσχει από τις συγκεκριμένες νόσους.

Στα 300 ευρώ καθορίζεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση για συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με νέα κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά τις καταβολές από το 2026 και εφεξής.

Η απόφαση τροποποιεί προηγούμενη ρύθμιση του Οκτωβρίου του 2025 ως προς το ύψος της ενίσχυσης και προβλέπει ότι στους δικαιούχους των 300 ευρώ περιλαμβάνονται εν ενεργεία εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα τετραπληγίας – παραπληγίας μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Η ρύθμιση καλύπτει τόσο τους εργαζόμενους στους οποίους το συγκεκριμένο επίδομα καταβάλλεται για τους ίδιους όσο και εκείνους που το λαμβάνουν για μέλος της οικογένειάς τους που πάσχει από τις συγκεκριμένες νόσους.

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση, δικαιούχοι της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 300 ευρώ είναι οι εν ενεργεία απασχολούμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στους οποίους το επίδομα τετραπληγίας – παραπληγίας καταβάλλεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η αλλαγή εφαρμόζεται στις καταβολές της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης για το 2026 και για κάθε επόμενο έτος. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό των 300 ευρώ αποτελεί πλέον το προβλεπόμενο ύψος της συγκεκριμένης ετήσιας παροχής για την κατηγορία των δικαιούχων που περιγράφεται στην απόφαση.