Σε φάση κατάθεσης στη Βουλή εισέρχεται νέα νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας.

Το μέτρο αποκτά μόνιμο χαρακτήρα και εφαρμόζεται με αναδρομική ισχύ από το 2025, στοχεύοντας στην οικονομική ενίσχυση εργαζομένων που αναγκάζονται να μισθώνουν κατοικία μακριά από την έδρα τους. Από την εφαρμογή εξαιρούνται όσοι υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εντός του 2026 οι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά ποσό που αντιστοιχεί σε τρία ενοίκια. Η πρώτη πληρωμή αναμένεται στις αρχές του καλοκαιριού και αφορά αναδρομικά το δεύτερο ενοίκιο για το 2024. Ακολούθως, τον Νοέμβριο θα καταβληθούν δύο ακόμη ποσά που αντιστοιχούν στα ενοίκια του 2025, μαζί με την καθιερωμένη ετήσια επιστροφή ενός μισθώματος.

Η ενίσχυση χορηγείται οριζόντια, χωρίς εισοδηματικούς περιορισμούς, με στόχο να λειτουργήσει ως κίνητρο για την κάλυψη κενών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης και στέγασης. Προϋπόθεση είναι η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας.

Το ανώτατο ποσό επιστροφής διαμορφώνεται στα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Παράλληλα, τίθεται όριο ώστε η επιστροφή να μην υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, κάτι που σημαίνει ότι το μέγιστο ποσό αφορά περιπτώσεις με υψηλότερα μισθώματα και πλήρη διάρκεια μίσθωσης μέσα στο έτος.

Η επιστροφή για το 2024 θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων. Για τη διπλή καταβολή του Νοεμβρίου 2026, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική καταχώριση του μισθωτηρίου στην ΑΑΔΕ και η αναγραφή του σχετικού αριθμού στη φορολογική δήλωση του 2025.