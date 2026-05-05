Για ποιους φοβάται η Χαριλάου Τρικούπη ότι θα αποχωρήσουν για το κόμμα Τσίπρα.

Στο συνέδριο του Μαρτίου μπήκε το οριστικό τέλος στη σχέση του ΠΑΣΟΚ με τον Χάρη Καστανίδη, χθες απλώς ήρθε η επιβεβαίωση της ρήξης, με την απόφαση του πρώην υπουργού να δηλώσει την παραίτησή του από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να εξαπολύσει μύδρους κατά του κ. Ανδρουλάκη.

Η διάταξη που ψηφίστηκε ομόφωνα στο συνέδριο για όρια στις θητείες των βουλευτών ήταν ουσιαστικά φωτογραφική για τον κ. Καστανίδη. Από το στελεχικό δυναμικό του ΠΑΣΟΚ οι μόνοι άλλοι που έχουν τόσα κοινοβουλευτικά χρόνια στις πλάτες τους είναι ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Δημήτρης Ρέππας, οι οποίοι δεν έχουν καμία πρόθεση να είναι εκ νέου υποψήφιοι, ενώ μπήκε και ειδική εξαίρεση για τους πρώην προέδρους, δηλαδή για τον Γιώργο Παπανδρέου. Για αυτό και θεωρήθηκε ότι αφορούσε αποκλειστικά τον κ. Καστανίδη.

Από την άλλη η σύγκρουση με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ χρονολογείται από τις εκλογές του 2023 όταν ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να διατηρήσει την έδρα της Α' Θεσσαλονίκης, αφήνοντας εκτός τον πρώην υπουργό. Οι άλλες του επιλογές ήταν ο Νότιος Τομέας που θα άφηνε εκτός βουλής τον Παύλο Χρηστίδη και το Ηράκλειο που θα "έκοβε" τον Φρέντυ Παρασύρη. Έκτοτε, με κάθε αφορμή ο κ. Καστανίδης ασκούσε σφοδρότατη κριτική στον κ. Ανδρουλάκη, με την Χαριλάου Τρικούπη να μην μπαίνει σε αντιπαράθεση. Χθες για πρώτη φορά απάντησε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θυμίζοντας(ALPHA) τις συγκρούσεις που είχε ο Χάρης Καστανίδης με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κώστα Σημίτη, την ίδια ώρα που δικοί του άνθρωποι στα social media υπενθύμιζαν και τις αντιπαραθέσεις του με τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και την Φώφη Γεννηματά.

Όπως και να έχει, στην Χαριλάου Τρικούπη ευελπιστούν ότι η περίπτωση Καστανίδη ήταν μια παρένθεση και δεν θα ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις. Και αυτό γιατί γνωρίζουν πως σε μεσαία στελέχη υπάρχει μια κινητικότητα και ένα ενδιαφέρον για τις πρωτοβουλίες που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Ιδίως σε αριστερόστροφα πρόσωπα, όπως φάνηκε με τις αποχωρήσεις προς την Αμαλίας της Άννας Παπαδοπούλου, του Γιώργου Μπουλμπασάκου, αλλά και του Αντώνη Σαουλίδη. Προς τον κ. Τσίπρα φαίνεται επίσης να οδεύουν ο δικηγόρος από την Ξάνθη Χρήστος Γκαρμπούνης(μέλος της Κίνησης Ανανεωτική Αριστερά) και ο Μαρίνος Σκανδάμης, πρώην γενικός γραμματέας στο υπουργείο Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, ενώ κυκλοφορούν πληροφορίες και για σημερινό τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ.

Έντονη φημολογία υπήρχε το προηγούμενο διάστημα για τις διαθέσεις του Χάρη Δούκα σε σχέση με το εγχείρημα του κ. Τσίπρα, ωστόσο η απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα για την Κεντρική Επιτροπή και πολύ περισσότερο να είναι στην πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για το Πολιτικό Συμβούλιο, κάπως κόπασαν τον θόρυβο. Έστω και έτσι, η δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων υπέρ της ιστορικής συμφωνίας των Πρεσπών τροφοδότησε εκ νέου τη σεναριολογία. Στην αυριανή πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου θα έχει ενδιαφέρον αν ο κ. Δούκας θα επιλέξει να τοποθετηθεί για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και την «γραμμή» που θα πρέπει να υιοθετήσει το ΠΑΣΟΚ για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ούτως ή άλλως, η Χαριλάου Τρικούπη δείχνει την αγωνία της για το κόμμα που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός, με τις δημοσκοπήσεις, χωρίς ακόμα να έχει ανακοινωθεί ο φορέας, να κάνουν λόγο για ντέρμπι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να επενδύει κοινοβουλευτικά στα θέματα των σκανδάλων, με τις πρωτοβουλίες που προωθεί τόσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την πρόταση για προανακριτική για τον κ. Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, όσο και για τις υποκλοπές με την πρόταση που κατέθεσε για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.