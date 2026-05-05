«Ξαφνικά ένα φύλλο,υπερέβη το κιγκλίδωμα»Κώστας Σοφιανός,Φύση και τεχνική

Το ΠΑΣΟΚ, ως ο κύριος μοχλός της δημιουργίας της Σοσιαλιστικής Δημοκρατικής Αριστεράς στη χώρα, βρίσκεται σε φάση αφενός θεσμικής αντιμετώπισης της επιθετικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ κι αφετέρου πολιτικής διαχείρισης των υπό ίδρυση νέων δύο ή τριών κομματικών μορφωμάτων (με την αντίστοιχη εξαφάνιση άλλων τόσων).

Στο πλαίσιο αυτού του διπλού στόχου ηγεμόνευσης το ΠΑΣΟΚ πολύ ορθά αποφάσισε να δημιουργήσει την Επιτροπή για τη Διεύρυνση με σκοπό να καταστήσει πιο σαφές το πρόγραμμά του, αλλά και ν’ αντλήσει προτάσεις και ιδέες από την κοινωνία.

Κατά συνέπεια η Διεύρυνση οφείλει να ανοίξει έναν ειλικρινή διάλογο με όλα τα κοινωνικά στρώματα, τις διάφορες κοινότητες και τους μαζικούς φορείς, ανταλλάσσοντας απόψεις και προωθώντας το όραμα διακυβέρνησης του Κινήματος.

Η αποστολή αυτή δεν σχετίζεται ούτε με τη συνεχή παρουσία στα ΜΜΕ, όπου μερικοί με ξύλινη γλώσσα παπαγαλίζουν κοινότοπα συνθήματα, ούτε με τις περιοδείες σε νομούς, όπου φιλοδοξούν να κατέβουν ως υποψήφιοι.

Τα μέλη της Διεύρυνσης δεν συναποτελούν κάποιου είδους ex officio ελίτ που ήρθε για να «καπελώσει» τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και δεν συγκροτούν ειδική ομάδα πίεσης.

Για να διαχυθεί ο ριζοσπαστικός λόγος και οι θεσμικές πρωτοβουλίες του Κινήματος πρέπει οι συμμετέχοντες στη Διεύρυνση να απευθυνθούν σε άλλους κοινωνικούς χώρους, να μιλήσουν άλλη γλώσσα και να πείσουν για την ανιδιοτέλεια της σύμπραξής τους.

Η Διεύρυνση δεν έγινε για ν’ αυξηθούν οι καρέκλες των υποψήφιων, αλλά για να μεγεθυνθούν οι δυνατότητες παρέμβασης του Κινήματος στο εκλογικό σώμα και γενικότερα στους έλληνες πολίτες.

Δεν πρέπει να υπάρξει σύγχυση ρόλων ή κενό δράσης.

Το ΠΑΣΟΚ έχει πλέον ολοκληρώσει το οργανωτικό του σχήμα. Οι εκλογές πλησιάζουν. Δεν απομένει παρά να «ξεχορταριαστεί» ο χώρος και ν’ ανθίσουν όλα τα λουλούδια, αρκεί να πιστεύουμε όλοι ότι είναι γόνιμο το έδαφος για Αλλαγή.

(Ο Γιάννης Πανούσης είναι καθηγητής κοινωνιολογίας, πρώην υπουργός, μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ)