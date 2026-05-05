Περίπου 48 δισ. ευρώ έφυγαν από τις ελληνικές τράπεζες μέσα σε λίγους μήνες. Αυτό δεν είναι άποψη ενός ατόμου, αλλά είναι γεγονός και είναι καταγεγραμμένο σε πολλά δημοσιεύματα εκείνη την περίοδο και όχι μόνο.

Υπάρχει μία περίεργη άρνηση που επανέρχεται κάθε φορά που ανοίγει η συζήτηση για το πρώτο εξάμηνο του 2015 .Κάποιοι αρνούνται ότι υπήρξε μαζική εκροή καταθέσεων από το τέλος του 2014. Με αφορμή την άρνηση γνωστού αναλυτή και δημοσιογράφου σε τηλεοπτική εκπομπή στο action που όχι μόνο αρνείται κάτι που και καταγράφεται επίσημα από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και αποτέλεσε και τον βασικό λόγο που το τραπεζικό σύστημα οδηγήθηκε στα capital controls. Διαφώνησε εντόνως μάλιστα όταν η δημοσιογράφος του το ανέφερε, όταν ο ίδιος χλεύασε την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξη του για την αργοπορία των capital controls.

Κάποιοι συνεχίζουν να μιλούν σαν να μην συνέβη τίποτα. Σαν να μην υπήρξε πανικός, σαν να μην υπήρξε φόβος Grexit, σαν να μην άδειαζαν οι λογαριασμοί νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Γιατί έχει σημασία η πρόσφατη δήλωση Τσίπρα;

Όταν ο Αλέξης Τσίπρας λέει σήμερα ότι τα capital controls έπρεπε να είχαν επιβληθεί από την πρώτη μέρα, δεν κάνει μια θεωρητική άσκηση. Περιγράφει το αυτονόητο:

Όταν χάνεις δεκάδες δισεκατομμύρια σε ρευστότητα,

όταν η ΤτΕ προειδοποιεί ότι το τραπεζικό σύστημα κινδυνεύει,

όταν η διαπραγματευτική σου θέση αποδυναμώνεται μέρα με τη μέρα,

τότε ο έλεγχος κεφαλαίων δεν είναι επιλογή , είναι άμυνα.

Και πράγματι, αν είχαν επιβληθεί νωρίτερα, η Ελλάδα θα είχε μπει στη διαπραγμάτευση με πολύ ισχυρότερη θέση. Και αυτό είναι οικονομική λογική.

Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι τα capital controls. Είναι η άρνηση της πραγματικότητας.

Η φυγή κεφαλαίων συνέβη και είναι τεκμηριωμένη. Και όσοι επιμένουν να την αρνούνται, δεν υπερασπίζονται την αλήθεια αλλά υπερασπίζονται μια αφήγηση που τους εξυπηρετεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η περίοδος 2014-2015 χαρακτηρίστηκε από πολύ μεγάλες εκροές καταθέσεων, με αποκορύφωμα το πρώτο εξάμηνο του 2015, λόγω της πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

1.Δεκέμβριος 2014 - Απρίλιος 2015: Εκροές που προσέγγισαν τα 30 δισ. ευρώ σημειώθηκαν μόνο σε αυτό το διάστημα το λινκ και screenshot* για να μην ψάχνουν κάποιοι.

https://www.bankofgreece.gr/Publications/NomPol20142015.pdf

2. Φορέας :Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Στατιστικής).

Τίτλος : «Εξελίξεις στα μεγέθη των πιστωτικών ιδρυμάτων: Καταθέσεις - Ιούλιος 2015».

: «Εξελίξεις στα μεγέθη των πιστωτικών ιδρυμάτων: Καταθέσεις - Ιούλιος 2015». Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27 Αυγούστου 2015.

Σε εκείνη την ανακοίνωση καταγράφηκε ότι το σύνολο των καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών είχε υποχωρήσει στα 120,8 δισ. ευρώ (τον Ιούλιο του 2015), ενώ τον Νοέμβριο του 2014 βρισκόταν στα 168,7 δισ. ευρώ.

168,7−120,8=47,9 δισ. ευρωˊ (στρογγυλοποιημένα 48 δισ.).

2.Παραθέτουμε ρεπορτάζ του Bloomberg στις 26 Φεβρουαρίου 2015 (με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ),το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο και η ακριβής μετάφραση.



«Greek bank deposits fell by the most on record in January as uncertainty over the country’s future in the euro area intensified. Household and business deposits dropped by 12.2 billion euros ($13.8 billion) to 148 billion euros, the lowest level since August 2004. Combined with December’s outflows, the total loss of liquidity reached nearly 14 billion euros in just two months».

«Οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ τον Ιανουάριο, καθώς εντάθηκε η αβεβαιότητα για το μέλλον της χώρας στην Ευρωζώνη. Οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 12,2 δισεκατομμύρια ευρώ στα 148 δισ. ευρώ, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2004. Σε συνδυασμό με τις εκροές του Δεκεμβρίου, η συνολική απώλεια ρευστότητας άγγιξε τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε μόλις δύο μήνες.»

3.Η φυγή χρημάτων από τους «γνωρίζοντες» (πολιτικούς και μεγαλοκαταθέτες) είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα.

Η «Λίστα Νικολούδη» (2012-2015)

Ο Παναγιώτης Νικολούδης (πρώην εισαγγελέας και μετέπειτα υπουργός) είχε καταρτίσει μια λίστα ως επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Περιλάμβανε περίπου 85.000 ονόματα που είχαν στείλει εμβάσματα άνω των 200.000€ στο εξωτερικό από το 2010 και μετά.Σε αυτή τη λίστα είχαν εντοπιστεί πολιτικοί και συγγενείς τους. Μάλιστα, τον Φεβρουάριο του 2012, ο τότε Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος είχε παραδώσει στη Βουλή κατάλογο με ονόματα πολιτικών που έβγαλαν χρήματα έξω το 2011.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι από τους ελέγχους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων εντοπίστηκε ότι το από το συνολικό ποσό των χρημάτων που «έφυγαν» από την χώρα που ανέρχεται σε 16 δισ. ευρώ, ποσοστό 9% βρήκε «διέξοδο» στην Ελβετία.

Τον Φεβρουάριο του 2014, το Υπουργείο Οικονομικών αναγκάστηκε να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση μετά από έντονη φημολογία για βουλευτές που έβγαλαν εκατομμύρια.

3.Εκκρεμεί η συγνώμη προς την δημοσιογράφο που γνώριζε πολύ καλά όπως όλοι μας.

(Η Ιωάννα Λιούτα είναι πολιτική και οικονομική αναλύτρια)