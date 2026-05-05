Μετωπική κυβέρνησης - Χαριλάου Τρικούπη.

Στα άκρα οδηγείται η μετωπική σύγκρουση κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για το αν είχαν ντιλάρει ή όχι για δύο από τους τρεις υποψήφιους προκειμένου να εκλέξουν νέες ηγεσίες τρεις Ανεξάρτητες Αρχές.

Η Ν.Δ επιμένει ότι ο Ν. Ανδρουλάκης είχε πει το «ναι» σε δύο από τα τρία πρόσωπα και υπαναχώρησε μόνον όταν είδε ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνήθηκε να ανακοινώσει το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την άλλη υποστηρίζει ότι έχει στο κινητό του τηλέφωνο τη γραπτή συνομιλία που είχε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκη στην οποία ξεκαθαρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει τη δική του Πρόταση και απειλεί να τη δημοσιοποιήσει εάν η Ν.Δ. τραβήξει και άλλο το σχοινί.

«Έχουμε τριάντα κλήσεις στο whats app του Κ. Χατζηδάκη με τον Ν. Ανδρουλάκη και την τελική πρόταση της Ν.Δ. που του εστάλη. Τι διαπραγματευόντουσαν επί 3 μήνες» υποστηρίζει η κυβερνητική πλευρά και η κόντρα συνεχίζεται..

Λ.Ι.