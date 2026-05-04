Να κρυφτεί πίσω από την επίκληση ανάγκης 151 ψήφων αντί για 120 ετοιμάζεται το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να μπλοκάρει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, στον απόηχο και της νέας αρχειοθέτησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του σχετικού αιτήματος που υπέβαλε σήμερα στην Ολομέλεια το ΠΑΣΟΚ.

Η «λύση» αυτή αποτελεί τον μοναδικό τρόπο να μπλοκαριστεί η σύσταση Εξεταστικής, δεδομένου ότι οι απαιτούμενες 120 ψήφοι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συγκεντρωθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους ανεξάρτητους βουλευτές. Το Dnews εδώ και μία εβδομάδα έχει αποκαλύψει τον τακτικισμό που είχε πέσει στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου, δηλαδή την οχύρωση πίσω από την παράγραφο 6 του άρθρου 144 του Κανονισμού της Βουλής, το οποίο διευκρινίζει πως εάν αίτημα για σύσταση Εξεταστικής εμπίπτει σε θέματα «εξωτερικής πολιτικής» ή «εθνικής άμυνας», τότε απαιτούνται 151 ψήφοι και δεν αρκούν οι 120.

Η καταφυγή της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην εν λόγω κοινοβουλευτική «ντρίμπλα» ενέχει μία εγγενή αντίφαση, δεδομένου ότι καταρρίπτει την επιχειρηματολογία τόσων μηνών πως το σκάνδαλο των υποκλοπών αφορά 4 ιδιώτες και ουδεμία σχέση έχει με το κράτος ή με κατασκοπεία. Ακριβώς αυτά τα επιχειρήματα, με τα οποία υπερασπιζόταν και την πρωτοφανή αρχειοθέτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το αδίκημα της απόπειρας κατασκοπείας - καλείται με κάποιο πειστικό τρόπο να αποδομήσει τώρα το Μέγαρο Μαξίμου, επικαλούμενο λόγους εθνικής ασφάλειας για να δικαιολογήσει την απαίτηση 151 ψήφων – άρα και τη μη σύσταση της Εξεταστικής.

Είναι σαφές πως πειστικός τρόπος να δικαιολογηθεί η κυβίστηση αυτή δεν υφίσταται. Ωστόσο εξίσου σαφές είναι πως το Μέγαρο Μαξίμου είναι διατεθειμένο - αν όχι αναγκασμένο – να αναλάβει εκ νέου το πολιτικό κόστος ακόμη ενός επεισοδίου πρόδηλης επιχείρησης συγκάλυψης, από το να συσταθεί η Εξεταστική, στην οποία μετά θα κληθούν να καταθέσουν τόσο ο Ισραηλινός καταδικασθέντας Ταλ Ντίλιαν, όσο και τα εννέα εμπλεκόμενα πρόσωπα που «αρχειοθέτησε» ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, καθώς φυσικά και οι υπουργοί που είχαν στοχοποιηθεί με το κακόβουλο λογισμικό και δεν έχουν προβεί μέχρι στιγμής σε καμία κίνηση, ούτε έχουν κληθεί από τις ανακριτικές Αρχές. Με λίγα λόγια, υπερίσχυσε ακόμα ένας κυβερνητικός διασυρμός από το ενδεχόμενο στοιχειοθέτησης τυχόν ποινικών ευθυνών.

Τη στάση αυτή απόρριψης του αιτήματος για Εξεταστική, επί της ουσίας είχε προαναγγείλει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτησης στις 16 Απριλίου, όταν κατά την τριτολογία του σημείωνε:

«Ως πρωθυπουργός δεν πρόκειται να επιτρέψω την υπονόμευση του έργου της ΕΥΠ. Όχι μόνο γιατί βοήθησε και βοηθά καθοριστικά σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας ούτε γιατί μέρα νύχτα συνέδραμε και συνδράμει στη διαμόρφωση της εξωτερικής και αμυντικής μας πολιτικής όσο κυρίως γιατί ειδικά σήμερα η δράση της υπό τη νέα της δομή αποκτά κρίσιμη σημασία, στο ταραγμένο περιβάλλον γύρω μας. Κάποιοι σε αυτή την αίθουσα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι μυστικές μας υπηρεσίες μπορεί να έχουν πολλές επιτυχίες οι οποίες πρέπει να μένουν κρυφές διότι αυτή ακριβώς είναι η αποστολή τους. Η προσφορά τους και η δράση τους είναι απαράδεκτο να ναρκοθετείτε από ανεύθυνες συζητήσεις που μετατρέπονται και σε εμπόδιο για συνεργασία με άλλες συμμαχικές υπηρεσίες και ενίοτε σε ένα αντεθνικό επιχείρημα δυνάμεων εκτός συνόρων. Αυτό δεν θα το επιτρέψω να συνεχιστεί».