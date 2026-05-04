Μετά τη σύλληψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δήλωσε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση, γλιτώνοντας την επιβολή οποιασδήποτε ποινής φυλάκισης, υπό όρους.

Η 44χρονη ποπ σταρ συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και τουλάχιστον μίας ναρκωτικής ουσίας, στις 4 Μαρτίου, όταν η αστυνομία τη σταμάτησε σε αυτοκινητόδρομο της νότιας Καλιφόρνια, επειδή οδηγούσε με ταχύτητα και απρόβλεπτα. Την επόμενη ημέρα η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αφέθηκε ελεύθερη με την καταβολή εγγύησης και στη συνέχεια μπήκε οικειοθελώς σε πρόγραμμα απεξάρτησης από ουσίες.

Τη Δευτέρα, μέσω του δικηγόρου της, δήλωσε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση, αλλά δεν εμφανίστηκε η ίδια στο δικαστήριο της κομητείας Βεντούρα. Επειδή κατηγορούνταν για πλημμέλημα, δεν ήταν υποχρεωμένη να παραστεί στη διαδικασία.

Ο εισαγγελέας Έρικ Νασαρένκο επιβεβαίωσε ότι η Σπίαρς δήλωσε ένοχη μέσω του δικηγόρου της, αναλαμβάνοντας την ευθύνη σε «πρώιμο στάδιο» και πως συμφώνησε να συνεχίσει να υποβάλλεται σε θεραπεία. Πριν από τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, το γραφείο του εισαγγελέα ανέφερε ότι η τραγουδίστρια θα μπορούσε να δηλώσει ένοχη για τη λιγότερο σοβαρή κατηγορία που αντιμετώπιζε, μια συνηθισμένη προσφορά για την πρώτη παράβαση ατόμων που είναι πρόθυμοι να υποβληθούν σε θεραπεία.

Καταδικάστηκε σε 12 μήνες δικαστικής επιτήρησης και μία ημέρα φυλάκισης, που θεωρήθηκε ότι την εξέτισε μετά τη σύλληψή της. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 571.000 δολαρίων και θα πρέπει να επισκέπτεται ψυχολόγο μία φορά την εβδομάδα και ψυχίατρο δύο φορές τον μήνα. Επίσης, υπάρχει άδεια για έρευνες στο όχημά της για αλκοόλ και ναρκωτικά.

«Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανέλαβε την ευθύνη για τη συμπεριφορά της. Έχει κάνει σημαντικά βήματα για θετική αλλαγή, η οποία αντικατοπτρίζεται σαφώς στην απόφαση του εισαγγελέα της κομητείας Βεντούρα να μειώσει την κατηγορία και να απορρίψει εκείνη για οδήγηση υπό την επήρεια», δήλωσε ο δικηγόρος της, Μάικλ Γκόλντσταϊν. «Η Μπρίτνεϊ εκτιμά τη διακριτικότητα και είναι ευγνώμων για την υποστήριξη που έλαβε», συμπλήρωσε.

Πηγή: Guardian, People