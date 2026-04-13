Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια είχε συλληφθεί στην Καλιφόρνια στις 5 Μαρτίου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε κέντρο απεξάρτησης εισήχθη οικειοθελώς η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, έναν μήνα μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με το Variety.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια είχε συλληφθεί στην Καλιφόρνια στις 5 Μαρτίου και αφέθηκε ελεύθερη λίγο αργότερα. Έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 4 Μαΐου.

«Ήταν ένα ατυχές περιστατικό που είναι απολύτως αδικαιολόγητο. Η Μπρίτνεϊ θα κάνει τα σωστά βήματα και θα συμμορφωθεί με τον νόμο και ελπίζουμε αυτό να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την αλλαγή που χρειάζεται να συμβεί στη ζωή της», ανέφερε εκπρόσωπός της. «Ελπίζουμε να λάβει τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζεται αυτή τη δύσκολη περίοδο», τόνισε.

