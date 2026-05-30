Στα 77 του χρόνια, ο διάσημος Ισπανός σεφ Karlos Arguiñano παραμένει ιδιαίτερα δραστήριος και συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η καλή μέρα ξεκινά από το σωστό πρωινό. Σε πρόσφατη συνέντευξή του εξήγησε ποιο είναι το γεύμα που επιλέγει σχεδόν καθημερινά και γιατί το θεωρεί τόσο σημαντικό για την υγεία και την ενέργειά του.

Παρότι οι σύγχρονες τάσεις στη διατροφή προωθούν smoothies, πρωτεϊνικά bowls και εξωτικά superfoods, ο Arguiñano παραμένει πιστός στη μεσογειακή απλότητα. Όπως λέει, δεν χρειάζονται περίπλοκες συνταγές για ένα σωστό ξεκίνημα της ημέρας. Το πρωινό του βασίζεται σε τρία απλά υλικά: έναν καλό καφέ, ψωμί με λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ένα φρούτο. Για τον ίδιο, αυτός ο συνδυασμός προσφέρει όλα όσα χρειάζεται το σώμα για να ενεργοποιηθεί από νωρίς.

Ο ίδιος ξυπνά συνήθως γύρω στις 6:30 ή 7:00 το πρωί στην Zarautz, όπου ζει. Η καθημερινότητά του ξεκινά με λίγη γυμναστική στο σπίτι και στη συνέχεια περπάτημα αρκετών χιλιομέτρων. Το πρωινό έρχεται αμέσως μετά ως ένα βασικό κομμάτι αυτής της ρουτίνας.

«Το πρωινό πρέπει να είναι ένα πολύ σημαντικό γεύμα», τονίζει. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα καλό πρωινό λειτουργεί σαν καύσιμο για το σώμα και βοηθά κάποιον να ξεκινήσει δυναμικά τη μέρα του. Δεν εστιάζει τόσο στην ποσότητα όσο στην ποιότητα και στην ισορροπία. Ένα κομμάτι ψωμί, λίγο ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας και φρέσκο φρούτο είναι για εκείνον αρκετά για να δώσουν ενέργεια χωρίς υπερβολές.

Η επιλογή του συνδέεται άμεσα με τη μεσογειακή διατροφή, η οποία θεωρείται από τις πιο ωφέλιμες στον κόσμο. Το ελαιόλαδο προσφέρει καλά λιπαρά, το φρούτο βιταμίνες και φυτικές ίνες, ενώ το ψωμί παρέχει ενέργεια για πολλές ώρες. Πρόκειται για ένα απλό αλλά ισορροπημένο πρωινό που παραμένει διαχρονικό.

Πηγή as.com