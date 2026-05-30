Οι πρώτες εκτιμήσεις για το φετινό θέμα στα Νέα Ελληνικά ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των Πανελληνίων 2026.

Το φετινό θέμα των Πανελληνίων 2026 στα Νέα Ελληνικά των ΕΠΑΛ επικεντρώνεται στα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να μπορέσει να πραγματοποιήσει τα όνειρά του μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Πρόκειται για ένα θέμα άμεσα συνδεδεμένο με την καθημερινότητα των μαθητών, καθώς αφορά τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, όπως η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο αυξημένος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας και οι συνεχείς κοινωνικές μεταβολές. Μέσα από αυτό το θέμα, οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν τις απόψεις τους σχετικά με τα απαραίτητα προσόντα, όπως η εκπαίδευση, οι δεξιότητες, η κριτική σκέψη και η επιμονή, που μπορούν να συμβάλουν στην προσωπική και επαγγελματική τους επιτυχία.

Σύμφωνα με τους Φιλολόγους θεωρείται ιδιαίτερα βατό, οικείο και εύκολο στην ανάπτυξη, καθώς συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα και τις ανησυχίες των μαθητών. Οι νέοι έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με στόχους και όνειρα, μέσα σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται γρήγορα και απαιτεί προσαρμοστικότητα και προσπάθεια. Το θέμα δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν πολλές ιδέες, όπως η σημασία της εκπαίδευσης, της γνώσης και της δια βίου μάθησης, αλλά και η απόκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων, όπως οι ψηφιακές δεξιότητες και η γνώση ξένων γλωσσών. Εξίσου σημαντική είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ώστε οι νέοι να μπορούν να αξιολογούν σωστά τις πληροφορίες και να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις. Παράλληλα, απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία είναι η επιμονή, η υπομονή και η αυτοπεποίθηση, καθώς βοηθούν τους νέους να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και να συνεχίζουν την προσπάθεια χωρίς να εγκαταλείπουν τους στόχους τους. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η σωστή οργάνωση, ο προγραμματισμός και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση. Είναι ένα εύκολο ζητούμενο καθώς επιτρέπει στους μαθητές να εκφράσουν σκέψεις βασισμένες σε εμπειρίες και καθημερινά παραδείγματα, αναδεικνύοντας ότι η επιτυχία των νέων εξαρτάται από τη γνώση, την προσπάθεια και τη σωστή νοοτροπία.

Πανελλήνιες 2026: Το Dnews σε συνεργασία με το Μεθοδικό δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ

Το Dnews σε συνεργασία με το Μεθοδικό θα σας παρέχει σε πρώτο χρόνο τις απαντήσεις στα Νέα Ελληνικά έτσι ώστε οι υποψήφιοι να τσεκάρουν πώς τα πήγαν, καθώς και ξεχωριστό σχολιασμό για κάθε ζητούμενο στα θέματα των Νέων Ελληνικών. Παράλληλα, απαντήσεις στα θέματα των Νέων Ελληνικών θα δώσει και ο ΟΕΦΕ.

Σχολιασμός ΟΕΦΕ: Απαιτητικά αλλά σαφή τα σημερινά θέματα - Τα δύσκολα σημεία

Τα φετινά θέματα των Νέων Ελληνικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. καλύπτουν μεγάλο εύρος της ύλης με ασκήσεις που αφορούν στην πειθώ, τον

τίτλο, την ανάπτυξη παραγράφου, αντώνυμες λέξεις (μη λογοτεχνικό κείμενο), ρηματικά πρόσωπα, εγκλίσεις και σχήματα λόγου (λογοτεχνικό κείμενο). Όλα τα ερωτήματα, αν και απαιτητικά, είναι διατυπωμένα με σαφήνεια. Στην παραγωγή λόγου (Α3) κλήθηκαν να συντάξουν άρθρο για τη σχολική εφημερίδα καταγράφοντας τα εφόδια των νέων ανθρώπων, για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Το ερώτημα κρίνεται σαφές, ενώ για την απάντησή του μπορούν να αντλήσουν ιδέες από την καθημερινή ζωή.

Το μη λογοτεχνικό κείμενο -συνέντευξη- είναι αρκετά εκτενές, ενώ οι ασκήσεις που αφορούν το ποίημα ενδέχεται να δυσκολέψουν τους υποψηφίους.

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026 για τα ΕΠΑΛ, όλες οι ημερομηνίες εξέτασης

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Το πρόγραμμα αναλυτικά

Από την Πέμπτη 4 Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας, ανάλογα με τον τομέα σπουδών κάθε μαθητή. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα Ανατομία – Φυσιολογία II, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Το Σάββατο 6 Ιουνίου ακολουθούν τα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης, καλύπτοντας διαφορετικούς τομείς τεχνικής, τεχνολογικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Την Τρίτη 9 Ιουνίου οι εξετάσεις συνεχίζονται με τα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 11 Ιουνίου οι υποψήφιοι εξετάζονται στις Ηλεκτρικές Μηχανές, στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, στη Ναυσιπλοΐα II και στις Ναυτικές Μηχανές. Το Σάββατο 13 Ιουνίου ακολουθούν τα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ II) και Ψηφιακά Συστήματα, ενώ η αυλαία των εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ πέφτει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου με τα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Οι εκπαιδευτικοί συμβουλεύουν τους μαθητές να οργανώσουν σωστά το πρόγραμμα μελέτης τους ανάμεσα στις εξετάσεις, να αποφεύγουν την υπερβολική πίεση και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες των επιτηρητών κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας.