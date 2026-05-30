Έντονες οι αντιδράσεις μετά την απόφαση αυτή.

Η απόφαση της Ιαπωνίας να αναστείλει προσωρινά τις εισαγωγές ινδικών μάνγκο μετά από σχεδόν είκοσι χρόνια έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στον αγροτικό όσο και στον εξαγωγικό κλάδο της Ινδίας.

Πρόκειται για μία εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ιαπωνία αποτελεί μια απαιτητική αλλά ιδιαίτερα σημαντική αγορά για premium αγροτικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τις ιαπωνικές αρχές τροφίμων, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε παρτίδες μάνγκο από την Ινδία εντοπίστηκαν ίχνη από έντομα και συγκεκριμένα καρπόμυγες, οι οποίες θεωρούνται σοβαρή απειλή για την τοπική γεωργική παραγωγή.

Η Ιαπωνία εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε τέτοιου είδους οργανισμούς, καθώς υπάρχει φόβος εξάπλωσης σε καλλιέργειες της χώρας και πρόκλησης ζημιών στην αγροτική οικονομία.

Η απαγόρευση αφορά γνωστές ποικιλίες ινδικών μάνγκο όπως τα Alphonso, Kesar, Langra και Banganapalli. Πρόκεται για ποικιλίες ιδιαίτερα αγαπητές στην Ασία αλλά και διεθνώς λόγω της γεύσης, του αρώματος και της ποιότητάς τους. Για τους εξαγωγείς της Ινδίας, η εξέλιξη αυτή αποτελεί οικονομικό πλήγμα, ειδικά σε περίοδο υψηλής ζήτησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Ιαπωνία εισήγαγε ινδικά μάνγκο για περίπου δύο δεκαετίες χωρίς αντίστοιχους περιορισμούς τέτοιας έκτασης. Αυτό δείχνει ότι οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι έχουν γίνει πλέον αυστηρότεροι και πως οι διεθνείς αγορές τροφίμων δίνουν όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια των εισαγόμενων προϊόντων.

Η ινδική πλευρά εξετάζει ήδη το περιστατικό και συνεργάζεται με τις αρμόδιες ιαπωνικές υπηρεσίες ώστε να εντοπιστεί ακριβώς σε ποιο στάδιο της αλυσίδας παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Στόχος είναι να ενισχυθούν οι έλεγχοι πριν την εξαγωγή και να αποκατασταθεί η «πρόσβαση» των προϊόντων στην ιαπωνική αγορά το συντομότερο δυνατό.

