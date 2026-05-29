Νέες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι δημοφιλή φάρμακα όπως το Ozempic και το Mounjaro ενδέχεται να επηρεάζουν άμεσα τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου, αλλάζοντας τις νευρικές συνδέσεις.

Η ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων GLP-1 (όπως το Ozempic, το Wegovy και το Mounjaro) έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο, μη σχεδιασμένο πείραμα νευροεπιστήμης στη σύγχρονη ιστορία - σχολιάζει η Washington Post.

Ενώ αρχικά αναπτύχθηκαν ως μεταβολικές θεραπεύες για τον διαβήτη και την παχυσαρκία, οι επιστήμονες ανακαλύπτουν τώρα ότι αυτά τα σκευάσματα αναδιαμορφώνουν τη δομή και τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Το καμπανάκι της επιστημονικής κοινότητας χτύπησε όταν η Allison Shapiro, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, εξέτασε μαγνητικές τομογραφίες εφήβων και νεαρών γυναικών που λάμβαναν GLP-1 για μια ορμονική διαταραχή των ωοθηκών (PMOS). Τα ευρήματα ήταν εντυπωσιακά: μέσα σε λίγους μήνες, οι νευρικές συνδέσεις στο «δίκτυο ανάδειξης» (salience network), το οποίο ελέγχει την εστίαση της προσοχής, είχαν πολλαπλασιαστεί.

Οι επιστήμονες παραδέχονται ότι δεν γνωρίζουν ακόμα τι ακριβώς σημαίνει αυτή η δομική αλλαγή για το μέλλον.

Η εξήγηση κρύβεται στο γεγονός ότι οι υποδοχείς των ορμονών GLP-1 δεν βρίσκονται μόνο στο στομάχι, αλλά είναι διάσπαρτοι σε όλο το σώμα και βαθιά μέσα στον εγκέφαλο, ιδιαίτερα στον υποθάλαμο. Τα φάρμακα αυτά φαίνεται πως δρουν διπλά: είτε περνώντας τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και επηρεάζοντας άμεσα τα νευρικά κύτταρα, είτε έμμεσα, στέλνοντας σήματα μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου που συνδέει το έντερο με το εγκεφαλικό στέλεχος. Μία από τις βασικότερες ιδιότητές τους είναι η δραστική μείωση της νευροφλεγμονής, καθώς «ησυχάζουν» τα υπερδραστήρια κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που προκαλούν γνωστική φθορά.

Αυτή η επίδραση στον εγκέφαλο ανοίγει ένα τεράστιο μέτωπο στη μάχη κατά των εθισμών. Ερευνητές, όπως ο Lorenzo Leggio στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH), μελετούν τα GLP-1 για τη θεραπεία της εξάρτησης από το αλκοόλ, τη νικοτίνη, τα οπιοειδή και τον τζόγο. Τα φάρμακα αυτά καταστέλλουν το σύστημα ανταμοιβής της ντοπαμίνης. Όπως ακριβώς εξαφανίζουν το «food noise» (τη διαρκή, ψυχαναγκαστική σκέψη γύρω από το φαγητό), με τον ίδιο τρόπο μειώνουν την παρόρμηση και την αναζήτηση ευχαρίστησης από βλαβερές ουσίες.

Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα εξετάζει και τη «σκοτεινή» πλευρά αυτής της διαδικασίας. Πολλοί χρήστες αναφέρουν σύγχυση (brain fog) και μια έντονη συναισθηματική επιπέδωση (emotional flattening). Περιγράφουν μειωμένη χαρά, έλλειψη κινήτρου για τα χόμπι τους και πτώση της ερωτικής επιθυμίας.

Το γεγονός αυτό γεννά το ηθικό ερώτημα: πού σταματά η καταστολή μιας καταστροφικής παρόρμησης και πού ξεκινά η αλλοίωση της ίδιας της προσωπικότητας;

Στο πεδίο των νευροεκφυλιστικών νόσων, τα νέα είναι ανάμεικτα: Αν και μια μεγάλη κλινική δοκιμή της Novo Nordisk στα τέλη του 2025 έδειξε ότι τα GLP-1 δεν κατάφεραν να αναστρέψουν το προχωρημένο Αλτσχάιμερ, οι επιστήμονες παρατήρησαν θετικές αλλαγές σε βιοδείκτες του εγκεφαλικού υγρού και επιβράδυνση της απώλειας εγκεφαλικού όγκου.

Η νέα τάση θέλει τη χρήση αυτών των φαρμάκων σε πολύ αρχικά στάδια, ως μέσο πρόληψης και όχι θεραπείας για το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον. Παράλληλα, εξετάζεται η δράση τους κατά του άγχους, της σχιζοφρένειας, αλλά και των επίμονων συμπτωμάτων του Long Covid.

Ίσως τα πιο ανησυχητικά ευρήματα αφορούν τους εφήβους: Ενώ στους ενήλικες οι επιδράσεις των φαρμάκων αυτών σταματούν με τη διακοπή τους, ο εγκέφαλος των παιδιών βρίσκεται υπό διαμόρφωση και είναι εξαιρετικά ευάλωτος. Οι επιστήμονες διεξάγουν πλέον εκτεταμένες έρευνες για να διαπιστώσουν αν οι νευρικές αλλαγές στους νέους θα αποδειχθούν μόνιμες.