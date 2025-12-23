Οι τιμές του νέου χαπιού είναι κοντά σε αυτό που πληρώνουν ορισμένοι άνθρωποι για μη εγκεκριμένες εκδοχές επώνυμων GLP-1, μερικές από τις οποίες εξακολουθούν να προωθούνται και να πωλούνται παράνομα. Οι ασθενείς στράφηκαν μαζικά σε αυτά τα φθηνότερα αντίγραφα όταν το Ozempic και το Wegovy βρέθηκαν σε έλλειψη.

O FDA ενέκρινε τη Δευτέρα το πρώτο χάπι GLP-1 για την παχυσαρκία από τη Novo Nordisk – την εταιρεία που παράγει το Wegovy – σε μια ιστορική απόφαση που, σύμφωνα με ειδικούς υγείας, θα μπορούσε να ανοίξει την πρόσβαση στη θεραπεία σε εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς.

Η Novo Nordisk δήλωσε ότι αναμένει να κυκλοφορήσει το χάπι στις αρχές του 2026: από τις αρχές Ιανουαρίου η αρχική δόση των 1,5 χιλιοστογραμμαρίων θα είναι διαθέσιμη στα φαρμακεία και μέσω επιλεγμένων παρόχων τηλεϊατρικής, με προσφορές εξοικονόμησης κόστους, στην τιμή των 149 δολαρίων τον μήνα.

Αυτή είναι η ίδια τιμή στην οποία οι ασθενείς που πληρώνουν μετρητοίς μπορούν να αποκτήσουν την αρχική δόση του χαπιού μέσω της απευθείας προς τον καταναλωτή ιστοσελίδας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, TrumpRx, στο πλαίσιο συμφωνίας που σύναψε η Novo Nordisk με την κυβέρνησή του τον περασμένο μήνα.

Η Novo Nordisk δεν διευκρίνισε πόσο θα κοστίζουν οι υψηλότερες δόσεις του φαρμάκου, αλλά ανέφερε ότι πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τις επιλογές εξοικονόμησης κόστους για τους επιλέξιμους ασθενείς θα είναι διαθέσιμες τότε.

Η έγκριση του FDA επιτρέπει επίσης τη χρήση του χαπιού για τη μείωση του κινδύνου σοβαρών καρδιαγγειακών συμβάντων, όπως θάνατος, καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο, σε ενήλικες με παχυσαρκία και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, σύμφωνα με τη Novo Nordisk.

Αυτό είναι συνεπές με την ετικέτα έγκρισης του ιδιαίτερα επιτυχημένου φαρμάκου απώλειας βάρους Wegovy της εταιρείας, το οποίο περιέχει το ίδιο δραστικό συστατικό, τη σεμαγλουτίδη. Και τα δύο δρουν μιμούμενα την εντερική ορμόνη GLP-1 για την καταστολή της όρεξης.

«Αυτό που έχουμε μάθει μετά από χρόνια έρευνας είναι ότι η ύπαρξη μιας από του στόματος επιλογής κινητοποιεί διαφορετικά τμήματα του πληθυσμού να αναζητήσουν θεραπεία», δήλωσε στο CNBC, ενόψει της έγκρισης, ο Ντέιβ Μουρ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος των δραστηριοτήτων της Novo Nordisk στις ΗΠΑ.

«Αυτό είναι που μας ενθουσιάζει - να μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους μια επιλογή και να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση, όπως κάνουμε ήδη με τις ενέσεις μας», συνέχισε. Πρόσθεσε ότι οι ασθενείς θα έχουν την «άνεση και την οικειότητα» όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, καθώς το χάπι περιέχει το ίδιο δραστικό συστατικό με το Wegovy.

Ορισμένοι ειδικοί υγείας δήλωσαν ότι τα χάπια θα μπορούσαν να φτάσουν σε ανθρώπους που φοβούνται τις βελόνες ή σε ασθενείς που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τις υπάρχουσες ενέσεις αλλά δεν τις λαμβάνουν επειδή δεν θεωρούν την ανάγκη τους αρκετά σοβαρή.

Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι ακριβώς χρησιμοποιούν GLP-1 στις ΗΠΑ, ειδικά για την παχυσαρκία. Ωστόσο, περίπου 1 στους 8 ενήλικες δήλωσε ότι λάμβανε φάρμακο GLP-1 για απώλεια βάρους ή για τη θεραπεία άλλης χρόνιας πάθησης τον Νοέμβριο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του οργανισμού έρευνας πολιτικής υγείας KFF.

Η έγκριση δίνει στη Novo Nordisk προβάδισμα έναντι του βασικού της ανταγωνιστή, της Eli Lilly, η οποία είναι σήμερα ο κυρίαρχος παίκτης στην αγορά και επιταχύνει για να λανσάρει το δικό της χάπι για την παχυσαρκία.

Τα χάπια αποτελούν το επόμενο πεδίο μάχης για τις δύο φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες δημιούργησαν τον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο των GLP-1, που ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι θα μπορούσε να αξίζει περίπου 100 δισ. δολάρια έως τη δεκαετία του 2030.

Η Wall Street θεωρεί ότι υπάρχει άφθονος χώρος για τα χάπια στην αγορά, με αναλυτή της Goldman Sachs να αναφέρει τον Αύγουστο ότι τα χάπια θα μπορούσαν να κατακτήσουν μερίδιο 24% - ή περίπου 22 δισ. δολάρια - της παγκόσμιας αγοράς φαρμάκων απώλειας βάρους το 2030.

Πηγή: CNBC