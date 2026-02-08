Η εμφάνισή της στην προπόνηση είχε γεμίσει με ενθουσιασμό τόσο το προπονητικό της team, όσο και τους θαυμαστές της, αλλά και την ίδια.

Η Αμερικανίδα σταρ του αλπικού σκι, Λίντσεϊ Βον, η οποία αγωνίζεται στα 41 χρόνια της παρά τον τραυματισμό στο γόνατο, υπέστη σοβαρό ατύχημα και αποσύρθηκε από τον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες την Κυριακή, στην Κορτίνα ντ΄ Αμπέτσο.

Η «βασίλισσα της ταχύτητας», η Ολυμπιονίκης του 2010, έπεσε νωρίς στην πορεία της, παραμένοντας ξαπλωμένη στο έδαφος πριν της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα.

Η εμφάνισή της στην προπόνηση είχε γεμίσει με ενθουσιασμό τόσο το προπονητικό της team, όσο και τους θαυμαστές της, αλλά και την ίδια.

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Αμερικανίδα αθλήτρια που επέστρεψε στους αγώνες σκι υψηλού επιπέδου την περασμένη σεζόν, μετά από σχεδόν έξι χρόνια απουσίας έχοντας υπόβληθεί το 2024 σε σοβαρή επέμβαση στο δεξί γόνατο.

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026», η Βον αγωνιζόταν με επιγονατίδα στο αριστερό γόνατο μετά τον τραυματισμό της μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών.