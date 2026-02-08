Ζητά από το αρμόδιο υπουργείο να αναγκάσει άμεσα τους servicers να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου.

Στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» με τους δημοσιογράφους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα παραχώρησε συνέντευξη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Αναφερόμενος στον εξωδικαστικό μηχανισμό και τα «κόκκινα δάνεια», ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «ο εξωδικαστικός μηχανισμός αφορά έως τώρα 53.000 οφειλέτες που έχουν υπαχθεί. Αν θυμηθείτε, το 2020 στη Βουλή ο κ. Σταϊκούρας έλεγε ότι θα μπουν 500.000 άμεσα και 180.000 τον πρώτο χρόνο. Έχουν περάσει έξι χρόνια. Το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει τα 250 δισ.». Στη συνέχεια, παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας πως «εμείς έχουμε πει κάτι πάρα πολύ απλό: 120 δόσεις για όλους οριζόντια και με δικαίωμα μάλιστα, με πρόβλεψη, να χωρίζεται η οφειλή. 70% που θα πληρώνεται σε 120 δόσεις και 30% που θα μένει στην άκρη και με κριτήριο, αν έχει πληρώσει και είναι εμπρόθεσμος ο οφειλέτης, να απαλλάσσεται από το 30%».

Επιπλέον, σημείωσε ότι «έχουμε προτείνει να περιοριστεί η ευθύνη των εγγυητών στα δάνεια. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει προτείνει απαλλαγή και περιορισμό της ευθύνης σε ένα βαθμό των εγγυητών».

Σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τα επιτόκια στα «κόκκινα δάνεια», ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, εδώ και δύο χρόνια, που η κυβέρνηση αρνιόταν να την υλοποιήσει». Εξήγησε μάλιστα πως «ο Άρειος Πάγος αποφάσισε να υπολογίζεται, για εκείνους που έχουν υπαχθεί στον νόμο του ΠΑΣΟΚ (νόμος 3869/2010), το επιτόκιο στη μηνιαία δόση και όχι στη συνολική οφειλή, όπως παράνομα έκαναν τράπεζες και funds».

Κατόπιν, ο κ. Τσουκαλάς απηύθυνε ερώτημα προς την κυβέρνηση αναφέροντας: «Ρωτάω τον υπουργό: Έχουν ετοιμάσει εγκύκλιο για να υποχρεωθούν τα funds και οι servicers να προχωρήσουν σε αντιλογισμό των επιπλέον ποσών που έχουν εισπράξει από τα ληστρικά επιτόκια που κρίθηκαν παράνομα;». Συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ότι «η απόφαση ήταν πιλοτική δίκη και λέει ξεκάθαρα: Έπρεπε από το 2010 και μετά να υπολογίζεται στις 350.000 οικογένειες που μπήκαν στο νόμο, στο νόμο που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε και έσωσε 350.000 σπίτια».

Παρουσιάζοντας συγκεκριμένο παράδειγμα, ανέφερε ότι «στα 400 ευρώ, με τη χθεσινή απόφαση, η δόση είναι 420 ευρώ. Ξέρετε ποια είναι η δόση που έως τώρα επέβαλαν τα funds; 620 ευρώ. Για να καταλάβουμε τις διαφορές. Εδώ υπήρχε μια ληστρική, παράνομη, καταχρηστική πρακτική».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε την ανάγκη για άμεση δράση, σημειώνοντας πως έχουμε μια δικαστική απόφαση και ανθρώπους οι οποίοι έως τώρα υποχρεώθηκαν να πληρώσουν ληστρικά επιτόκια που κρίθηκαν παράνομα. Κάποιοι από αυτούς απεντάχθηκαν από το νόμο επειδή τα funds τους είπαν "δεν πληρώνεις το ληστρικό επιτόκιο, σε βγάζουμε από το νόμο", κάποιοι άλλοι αναγκάστηκαν να πληρώνουν». Σημείωσε επίσης την ανάγκη «να μην αναγκαστούμε να πάμε σε νέα γενιά δικαστηρίων για να ζητήσουν τα χρήματά τους πίσω. Να υπάρξει μια εγκύκλιος και τα funds να υποχρεωθούν ή να προχωρήσουν σε αντιλογισμό ή να επιστρέψουν χρήματα. Είναι κρίσιμο ζήτημα αυτό. Δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο η κυβέρνηση».

Υπερασπιζόμενος τον νόμο 3869/2010 που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «επιβεβαιώθηκε πως ακόμα και στην οικονομική κρίση του 2010, με τις τράπεζες απέναντι, το ΠΑΣΟΚ έφερε έναν νόμο ο οποίος στήριξε την κοινωνία».

Αναφορικά με το δημοσιονομικό κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε ότι «αυτά που προτείνουμε και για τους εγγυητές και για το θέμα των τόκων δεν έχουν κάποιο δημοσιονομικό κόστος. Άρα, πρέπει να μας πει η κυβέρνηση τι από αυτά έχει δημοσιονομικό κόστος και αν θεωρεί ότι το συμφέρον της οικονομίας ταυτίζεται με το συμφέρον αποκλειστικά των funds. Μέχρι στιγμής φαίνεται η πολιτική της να τα ταυτίζει».

Κλείνοντας, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατέληξε απευθύνοντας ερώτημα προς την κυβέρνηση: «Ρωτάμε αν θα πάρουν πρωτοβουλίες ώστε να επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν εισπράξει τα funds και οι servicers. Αυτή είναι η ιστορία».