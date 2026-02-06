Όσα έγιναν στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων 2026.

Με μια «πολύχρωμη» τελετή έναρξης- για πρώτη φορά σε τέσσερα σημεία- ξεκίνησαν επίσημα οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες Μιλάνο- Κορτίνα 2026.

«Αρμονία», ήταν το κεντρικό θέμα της τελετής έναρξης, η «καρδιά» της οποίας χτυπούσε στο Σαν Σίρο, ενώ έγιναν παράλληλες εκδηλώσεις στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, στο Πρεντάτσο και στο Λιβίνιο. Κάτι που δημιούργησε ένα μικρό «μπέρδεμα», καθώς πολλές σημαίες- ανάμεσά τους και η ελληνική- δεν «μπήκαν» στην παρέλαση των αθλητών στο Σαν Σίρο, αλλά εμφανίστηκαν σε άλλα σημεία.

Το θέαμα της τελετής έναρξης ήταν πλούσιο, περιελάμβανε μια καθηλωτική ερμηνεία του Αντρέα Μποτσέλι, ενώ ξεχωριστές ήταν οι στιγμές της εμφάνισης της Μαράια Κάρεϊ αλλά και όταν οι διοργανωτές τίμησαν τη μνήμη του Τζόρτζιο Αρμάνι.

{https://www.instagram.com/p/DUbdPDeEuSv/?img_index=1}

Η τελετή έναρξης ήταν sold out, καθώς 61.000 άνθρωποι βρέθηκαν στο Σαν Σίρο, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Γιατί δεν υπήρχε ελληνική σημαία στην παρέλαση των αθλητών στο Σαν Σίρο

Η παράδοση που θέλει την ελληνική σημαία να μπαίνει πρώτη στην παρέλαση των αθλητών, κατά την τελετή έναρξης κάθε διοργάνωσης Ολυμπιακών αγώνων, δεν τηρήθηκε στο Σαν Σίρο.

Όταν ανακοινώθηκε η Ελλάδα, ως πρώτη στην παρέλαση των αθλητών, μπήκε μόνο μια εθελόντρια, που κρατούσε την πινακίδα με το όνομα της χώρας και όχι η ελληνική σημαία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg83uewzlmnt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι διοργανωτές έδειχναν σε παράλληλη σύνδεση τι συνέβαινε στις άλλες τρεις πόλεις. Η ελληνική σημαία εμφανίστηκε στην παρέλαση των αθλητών στο Πρεντάτσο. Σημαιοφόρος ήταν Νεφέλη Τίτα, ενώ μαζί της παρέλασαν η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και ο Απόστολος Αγγέλης. Στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο παρέλασε η πρωταθλήτρια του αλπικού σκι, Μαρία Ελένη Τσιόβολου.

Σύμφωνα με την ΕΟΕ, η ελληνική αποστολή ζήτησε να παρελάσει όλη η ομάδα- πέντε αθλητές- στο Σαν Σίρο αλλά το αίτημα απορρίφθηκε. Έπειτα από αυτό, αποφασίστηκε να μην εκπροσωπηθεί η ελληνική ομάδα στο Σαν Σίρο και να μην υπάρχει σημαιοφόρος από την αποστολή στην παρέλαση των αθλητών. Ο Αλέξανδρος Γκιννής- που είχε επιλεγεί ως σημαιοφόρος- ενημερώθηκε για αυτή την εξέλιξη και θα ενσωματωθεί αργότερα στην αποστολή, καθώς βρίσκεται στην Αυστρία όπου συνεχίζει την προετοιμασία και τις θεραπείες, μετά τον τραυματισμό του. Έτσι, ως σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας επελέγη η Νεφέλη Τίτα.

Η ελληνική σημαία δεν ήταν η μόνη που δεν εμφανίστηκε στην παρέλαση των αθλητών στο Σαν Σίρο. Μάλιστα, η πρώτη χώρα που βγήκε με σημαία- και αθλητές- εκεί ήταν η Αρμενία, δηλαδή η έκταση στη σειρά. Οι σημαιοφόροι αρκετών χωρών ήταν στα άλλα σημεία όπου γίνονταν παράλληλες εκδηλώσεις, ενώ υπήρχαν και ομάδες που εμφανίστηκαν με σημαία τόσο στο Σαν Σίρο, όσο και αλλού.

Η ανατριχιαστική ερμηνεία του Αντρέα Μποτσέλι

Αφού ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, κήρυξε την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, η Ολυμπιακή φλόγα έφτασε στο Σαν Σίρο την ώρα που ο Αντρέα Μποτσέλι καθήλωνε τους πάντες με μια ανατριχιαστική ερμηνεία του «Nessun Dorma», της άριας από την όπερα Τουραντό του Τζάκομο Πουτσίνι και αποθεώθηκε από τον κόσμο.

Αμέσως μετά η Ολυμπιακή φλόγα βγήκε ξανά εκτός σταδίου, για το άναμμα του βωμού. Υπενθυμίζεται ότι για πρώτη φορά υπάρχουν δύο Ολυμπιακοί βωμοί, που άναψαν ταυτόχρονα: ο ένας στο Μιλάνο (Arco della Pace) και ο άλλος στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο (Piazza Dibona).

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg87stq5m1zl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Γιούχαραν τον Τζ. Ντ. Βανς

Η αμερικανική ομάδα είναι η μεγαλύτερη που συμμετέχει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026 είναι η μεγαλύτερη, καθώς αποτελείται από 232 αθλητές.

Όταν τα μέλη της μπήκαν στο Σαν Σίρο, ο κόσμος άρχισε να επευφημεί. Όμως, τα συναισθήματα άλλαξαν τη στιγμή που εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη το πρόσωπο του Τζ. Ντ. Βανς, του αντιπροέδρου των ΗΠΑ που βρισκόταν στο Σαν Σίρο, καθώς ο κόσμος άρχισε να γιουχάρει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg86th8mfy5d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η παρέλαση των αθλητών ήταν γεμάτη χρώμα και χαρά όπως πάντα, με αρκετές ομάδες να κάνουν «ιδιαίτερη» είσοδο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg8663dx4tvt?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg85jhpg2pe1?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg850u2au575?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ωστόσο, όπως αναμενόταν, το πραγματικό πάρτι ξεκίνησε όταν μπήκε στο Σαν Σίρο η ομάδα των Ιταλών διοργανωτών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg87069c7mrt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εντυπωσιακή εμφάνιση της Μαράια Κάρεϊ

Η Μαράια Κάρεϊ εντυπωσίασε με την εμφάνισή της στο Σαν Σίρο, όπου τραγούδησε φορώντας μια λαμπερή λευκή τουαλέτα.

Η Αμερικανίδα ντίβα της ποπ ερμήνευσε το «Nel Blu, dipinto di Blu» του Ντομένικο Μοντούνιο, με το διάσημο «Volare» στο ρεφρέν, ενθουσιάζοντας τον κόσμο στο Σαν Σίρο, που τραγουδούσε μαζί της.

{https://www.instagram.com/p/DUbZ5_MDkYH/?img_index=1}

Στη συνέχεια ερμήνευσε το «Nothing is impossible», ως μήνυμα που συμβόλιζε το αθλητικό πνεύμα. Στο τέλος χειροκροτήθηκε θερμά και έστειλε στον κόσμο ένα φιλί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg84ewumzszt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τίμησαν τη μνήμη του Τζόρτζιο Αρμάνι

Η τελετή έναρξης μεταξύ άλλων τίμησε τρεις από τους μεγαλύτερους Ιταλούς συνθέτες, τους Τζουζέπε Βέρντι, Τζάκομο Πουτσίνι και Τζοακίνο Ροσίνι. Ιδιαίτερη ήταν και η στιγμή που τιμήθηκε η μνήμη του Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 91 ετών.

Το πρόσωπο του Αρμάνι, που είχε συνδεθεί με τη διοργάνωση καθώς σχεδίαζε τις εμφανίσεις της αμερικανικής ομάδας, εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του Σαν Σίρο.

Αμέσως μετά, μοντέλα που φορούσαν δημιουργίες του Αρμάνι σε τρεις χρωματικές ομάδες- πράσινο, κόκκινο, λευκό, τα χρώματα της ιταλικής σημαίας- έκαναν πασαρέλα. Το μοντέλο Βιτόρια Τσερέτι παρέδωσε τη σημαία, για την έπαρσή της στο Σαν Σίρο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg84l8h5mlsx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με τραμ και τον Βαλεντίνο Ρόσι έφτασε ο Σέρτζιο Ματαρέλα

Η τελετή έναρξης είχε και άλλες ιδιαίτερες στιγμές. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, «έφτασε» στο Σαν Σίρο με τραμ, με τη «βοήθεια» του παγκόσμιου πρωταθλητή MotoGP, Βαλεντίνο Ρόσι.

{https://www.instagram.com/p/DUbc_1dDXf5/}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg847cggdydt?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg841vtu5h1l?integrationId=40599y14juihe6ly}

