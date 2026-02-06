Σήμα για τη συνέχεια των διπλωματικών προσπαθειών για τον πόλεμο στην Ουκρανία εκπέμπει το Κρεμλίνο.

Ένας τρίτος γύρος συνομιλιών για την αναζήτηση διπλωματικής διεξόδου στον πόλεμο της Ουκρανίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο προσεχές διάστημα, σύμφωνα με το ρωσικές πηγές, μετά τις πρόσφατες επαφές Μόσχας και Κιέβου στο Αμπού Ντάμπι με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν έχει ακόμη οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, ωστόσο οι επόμενες συνομιλίες θεωρούνται θέμα χρόνου. Νωρίτερα, ο ίδιος χαρακτήρισε τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως ιδιαίτερα απαιτητικές αλλά ταυτόχρονα εποικοδομητικές.

Ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες συναντήθηκαν την Τετάρτη και την Πέμπτη στο Αμπού Ντάμπι, παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων, στο πλαίσιο προσπαθειών για την εξεύρεση λύσης στον πόλεμο, ο οποίος πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια διάρκειας. Το μοναδικό χειροπιαστό αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε επισήμως ήταν η ανταλλαγή κρατουμένων, η πρώτη από τον περασμένο Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το Κίεβο, νέες τριμερείς συνομιλίες Ρωσίας–Ουκρανίας–ΗΠΑ ενδέχεται να πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε στη βραδινή του παρέμβαση ότι η διαπραγματευτική ομάδα θα τον ενημερώσει το Σάββατο για ευαίσθητα ζητήματα που δεν μπορούσαν να συζητηθούν εξ αποστάσεως, ενώ προανήγγειλε και επαφές με Ευρωπαίους εταίρους.

Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες εξακολουθούν να σκοντάφτουν στο αγκάθι των εδαφικών διεκδικήσεων. Η Ρωσία ζητά από την Ουκρανία να αποχωρήσει από ολόκληρη την περιφέρεια του Ντονέτσκ, ακόμη και από περιοχές που ελέγχονται από τον ουκρανικό στρατό, προτείνοντας ως αντάλλαγμα το πάγωμα της γραμμής του μετώπου.

Το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο, καθώς η περιοχή αποτελεί κομβικό σημείο της άμυνάς του απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις, εκφράζοντας ωστόσο ανησυχίες ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να δείξει μεγαλύτερη κατανόηση προς τις ρωσικές θέσεις.