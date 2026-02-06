Σε μία αξιέπαινη κίνηση υψηλού συμβολισμού προχωράει ο δήμος Χαλκιδέων.

Την πρόθεσή του να τιμήσει τη μνήμη του αδέσποτου σκύλου Τάσου, ο οποίος για χρόνια αποτέλεσε σημείο αναφοράς και αγαπημένη φιγούρα της Χαλκίδας, γνωστοποίησε ο δήμος Χαλκιδέων. Η δήμαρχος Έλενα Βάκα απέστειλε σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, σχετική επιστολή προς τον Ζωόφιλο Σύλλογο Χαλκίδας, στην οποία εκφράζεται η πρόθεση κατασκευής καλλιτεχνικού ομοιώματος προς τιμήν του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ομοίωμα θα τοποθετηθεί στο σημείο όπου βρισκόταν το σπιτάκι του Τάσου και θα έχει συμβολικό χαρακτήρα, όχι μόνο για τη διατήρηση της μνήμης του, αλλά και ως μήνυμα ευαισθητοποίησης για την προστασία των αδέσποτων ζώων.

Δείτε την επιστολή της δημάρχου

«Αξιότιμοι,

με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την βαθιά λύπη που προκάλεσε στον Δήμο Χαλκιδέων η απώλεια του Τάσου, του αδέσποτου σκύλου που, επί σειρά ετών, αποτέλεσε αγαπητό και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της πόλης της Χαλκίδας.

Ο Τάσος δεν ήταν απλώς ένα αδέσποτο ζώο, αλλά υπήρξε σύμβολο συνύπαρξης ανθρώπων και ζώων και η φροντίδα που λάμβανε από τον οποιονδήποτε πολίτη τον γνώριζε, ήταν παράδειγμα της αγάπης, της ευθύνης και του σεβασμού που οφείλουμε να δείχνουμε όλοι στα ζώα.

Ο Δήμος Χαλκιδέων, επιθυμώντας να τιμήσει τη μνήμη του ιδιαίτερου αυτού «πολίτη», προτίθεται να προχωρήσει στην κατασκευή ενός καλλιτεχνικού ομοιώματός του, το οποίο θα τοποθετηθεί στον χώρο που βρίσκεται το σπιτάκι που είχε κατασκευαστεί για εκείνον.

Το ομοίωμα αυτό, εκτός από τη διατήρηση της μνήμης του, φιλοδοξούμε να λειτουργήσει ως σύμβολο για όλα τα αδέσποτα ζώα. Ένα σύμβολο κοινωνικής ευαισθητοποίησης, που θα υπενθυμίζει καθημερινά την υποχρέωση όλων να σεβόμαστε, να προστατεύουμε και να φροντίζουμε τα αδέσποτα ζώα, ευελπιστώντας το φαινόμενο της εγκατάλειψης να εκλείψει.

Για τις επόμενες ενέργειές μας, προς αυτή την κατεύθυνση, θα σας ενημερώσουμε σύντομα, καθώς η στήριξη και η συνεργασία σας είναι πολύτιμη.

