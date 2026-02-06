Προβλήματα εντοπίζονται όμως και στην ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου στην Κρήτη, κάτι που αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στις καιρικές συνθήκες.

Απαισιόδοξα είναι τα μηνύματα από την ανατολική Κρήτη καθώς η φετινή περίοδος έκλεισε με αρνητικό πρόσημο για το ελαιόλαδο.

Η μείωση της παραγωγής, σύμφωνα με το neakriti.gr άγγιξε το 80%. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ η Σητεία από 13.000 τόνους ετησίως έπεσε στις 2.000 – 3.000 τόνους ενώ αντίστοιχη ήταν η εικόνα και σε άλλες περιοχές στο Ηράκλειο και το Λασίθι.

Στον αντίποδα, η εικόνα στα δυτικά του νησιού ήταν καλύτερη με τα Χανιά και το Ρέθυμνο να διαμορφώνουν σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα.

Οι παραγωγοί της ανατολικής Κρήτης θεωρούν άπιαστο τον στόχο των 70.000 τόνων ενώ η ποιότητα και οι τιμές διαμόρφωσαν αρνητικό κλίμα.

Ο πρώην ερευνητής και Δ/ντης Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων – Επιστημονικός Σύμβουλος ΣΕΔΗΚ, Νίκος Μιχελάκης, δήλωσε στο neakriti.gr ότι «αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι έχουμε μεγάλη διαφορά στις κλιματικές συνθήκες και ιδιαίτερα στις βροχοπτώσεις. Ξέρουμε ότι τα Χανιά υπερτερούν στις βροχοπτώσεις οι οποίες μειώνονται όσο προχωράμε στα Ανατολικά».

Προβλήματα εντοπίζονται όμως και στην ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου στην Κρήτη. «Αποδίδονται στις καιρικές συνθήκες αλλά δεν είναι μόνο οι καιρικές συνθήκες, είναι και το γεγονός ότι δε μπορεί να πετύχουμε την αποτελεσματικότητα στη δακοκτονία που είχαμε πριν από μερικά χρόνια. Καθυστερήσεις στην προμήθεια των φαρμάκων καθυστερήσεις και πρόωρη διακοπή γιατί δεν είχαμε τα κατάλληλα φάρμακα», τόνισε ο κ. Μιχελάκης.

Αναφερόμενος στην οξύτητα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου που παρήχθη φέτος στην Κρήτη, τόνισε πως «δεν είναι τόσο καλά, ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη λόγο της ξηρασίας, ο καρπός όπως ήταν δεν δίνει γευστικά καλό λάδι, αλλά έχει μια γεύση αχύρου όπως λένε οι γευσιγνώστες. Αλλά μην το γενικεύσουμε, συμβαίνει σε ορισμένες μόνο περιοχές και τα λάδια από τις δημοπρασίες που κάνουμε βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές είναι πολύ καλής ποιότητας».

