Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κάνει έρευνα για το Netflix, σύμφωνα με τη WSJ.

Έρευνα για το αν το Netflix ενεπλάκη σε αντιανταγωνιστικές πρακτικές, στο πλαίσιο της πρότασης για την απόκτηση των στούντιο και της υπηρεσίας streaming της Warner Bros Discovery, διεξάγει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Σε κλήτευση, το υπουργείο ζήτησε από άλλη εταιρεία της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας να «περιγράψει οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά αποκλεισμού από μέρους του Netflix, που θα μπορούσε να εδραιώσει εύλογα την αγοραστική ή μονοπωλιακή ισχύ της».

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει και την πρόταση εξαγοράς από την Paramount- την οποία η Warner είπε στους μετόχους της να την απορρίψουν- σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Στην κλήτευση, το υπουργείο ρωτά αν κάποια από τις δύο προτάσεις θα μπορούσαν να βλάψουν τον ανταγωνισμό. Επίσης, ζητά να μάθει πώς παλιότερες συγχωνεύσεις στούντιο ή διανομέων επηρέασαν τον ανταγωνισμό και ζήτησε πληροφορίες για τις διαφορές των συμβολαίων.

«Το Netflix δεν έχει γνώση κάποιας έρευνας για την επιχείρησή μας πέρα από την τυπική διαδικασία ελέγχου μιας συγχώνευσης», απάντησε στο Reuters εκπρόσωπος της εταιρείας, που συμπλήρωσε ότι συνεργάζονται «εποικοδομητικά» με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της τυπικής διαδικασίας.

Πηγή: Reuters