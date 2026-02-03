Το τρέιλερ μάς δίνει μια πρώτη γεύση από το Stranger Things: Tales From '85 που έρχεται στο Netflix τον Απρίλιο.

Το Netflix προσκαλεί τους φαν τους Stranger Things να επιστρέψετε στο Χόκινς της Ιντιάνα αυτή την άνοιξη. Η Eleven, ο Mike και όλη η παρέα επιστρέφουν, όπως δεν τους έχετε ξαναδεί, στο πρώτο τρέιλερ της νέας σειράς κινουμένων σχεδίων Stranger Things: Tales From '85.

Η πλατφόρμα αποκάλυψε ένα νέο τρέιλερ (που θα δείτε παρακάτω), την ημερομηνία κυκλοφορίας της σειράς καθώς και τους ηθοποιούς που δανείζουν τις φωνές τους στους χαρακτήρες.

Η νέα σειρά κινουμένων σχεδίων τοποθετείται μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης σεζόν του Stranger Things.

Η επίσημη σύνοψη αναφέρει: «Το τρέιλερ ξεκινά το 1985: είναι χειμώνας στο Χόκινς, η ιδανική εποχή για έλκηθρο, χιονοπόλεμο και μερικές ζεστές παρτίδες Dungeons & Dragons όταν κάνει πολύ κρύο έξω. Εν τω μεταξύ, παρά το κρύο του χειμώνα, ο έρωτας ανθίζει μεταξύ του Mike και της Eleven (παρά τις αντιρρήσεις του Jim Hopper) και μεταξύ του Lucas και της Max. Ακόμα και ο Steve αναζητά τον έρωτα, αν και δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τη Nancy. Όμως, επειδή πρόκειται για το Χόκινς, υπάρχει σκοτάδι στα περίχωρα της πόλης, καθώς μια νέα ομάδα τρομακτικών πλασμάτων έχει εμφανιστεί για να απειλήσει τους ήρωές μας: γιγάντιες αράχνες, μίνι Mind Flayers και ένα τέρας με κεφάλι κολοκύθας πιο τρομακτικό από οτιδήποτε. Έχει επιβιώσει κάτι από το Upside Down ή αυτά τέρατα έχουν μια ακόμα πιο σκοτεινή προέλευση; Θα πρέπει να συντονιστείτε στο Netflix αυτή την άνοιξη για να μάθετε».

{https://youtu.be/fUiJulYbUaE?si=QlzoSpPOmV3zfama}

Οι δημιουργοί του Stranger Things, τα αδέρφια Matt και Ross Duffer, επιστρέφουν ως εκτελεστικοί παραγωγοί για το Tales of '85, όπως και ο Shawn Levy. Η σκηνοθεσία ανήκει στον βετεράνο του animation Eric Robles (Fanboy and Chum Chum, Glitch Techs). Ο Robles δίνει μια γεύση από τη νέα σειρά, δηλώνοντας: «Περνάμε χρόνο με αυτά τα παιδιά με έναν τρόπο που δεν είχατε την ευκαιρία να κάνετε στην κύρια σειρά. Καταφέραμε να παγώσουμε το χρόνο και να ζήσουμε μαζί τους αυτές τις πρωτόγνωρες περιπέτειες σε αυτή τη χρονική περίοδο. Θέλουμε το κοινό να νιώσει ότι αυτά τα παιδιά βρίσκονται σε κίνδυνο, ότι τα διακυβεύματα είναι πραγματικά και ότι κακά πράγματα μπορούν να συμβούν σε οποιονδήποτε. Και όντως συμβαίνουν πράγματα που είναι πολύ τρομακτικά κατά μία έννοια, κάτι που κάνει τον κίνδυνο για τα παιδιά ακόμα πιο απτό».

Το Tales From '85 περιλαμβάνει τις φωνές των Brooklyn Davey Norstedt ως Eleven, Jolie Hoang-Rappaport ως Max, Luca Diaz ως Mike, Elisha «EJ» Williams ως Lucas, Braxton Quinney ως Dustin, Ben Plessala ως Will, Jeremy Jordan ως Steve και Brett Gipson ως Hopper.

Θα περιλαμβάνει επίσης νέους χαρακτήρες με τις φωνές των Odessa A'zion (Marty Supreme), Lou Diamond Phillips (The Chair Company) και Janeane Garofalo (Reality Bites).

Το Stranger Things: Tales From '85 θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Netflix στις 23 Απριλίου 2026.