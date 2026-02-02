Τα «καυστικά σχόλια» της Μαρίας Μπακοδήμου προς τους συνεργάτες της στον «Πιο αδύναμο κρίκο».

Στον «αέρα» είναι το τρέιλερ για τον «Πιο αδύναμο κρίκο», με τη Μαρία Μπακοδήμου, που θα προβάλλεται στο OPEN.

Η παρουσιάστρια δίνει στο τρέιλερ μια μικρή γεύση από το καυστικό σχόλιο που προβλέπει ο νέος ρόλος της, με αποδέκτες τους συνεργάτες της στο τηλεπαιχνίδι.

Οι παίκτες του «Πιο αδύναμου κρίκου» θα μπορούν να διεκδικήσουν έως 10.000 ευρώ. Η Μαρία Μπακοδήμου «με την αμεσότητά της, το εύστοχο σχόλιό της και το καυστικό χιούμορ της θα δώσει ρυθμό και ένταση στο παιχνίδι», ανέφερε η ανακοίνωσε που είχε εκδώσει το OPEN, προβλέποντας πως με τη δική της δυναμική ο «Πιο αδύναμος κρίκος» γίνεται «ακόμα πιο εκρηκτικός».

Σε κάθε επεισόδιο, οχτώ παίκτες θα καλούνται να «συνεργαστούν, να σκεφτούν γρήγορα και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Το κάθε λάθος μετράει και η ομάδα των 8 ατόμων πρέπει να συνεργαστεί, υπό πίεση. Μόνο οι δυνατοί συνεχίζουν και στο τέλος οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος δεν τα κατάφερε, ποιος δεν απέδωσε όπως έπρεπε, ποιος θα αποχωρήσει, ποιος είναι ο “Πιο αδύναμος κρίκος”».

