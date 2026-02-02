Πώς σχολιάζουν οι ομάδες του Survivor την αποχώρηση του Gio Kay;

Ο Gio Kay, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους παίχτες του φετινού Survivor, αποφάσισε να αποχωρήσει το βράδυ της Κυριακής από το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ, Survivor.

Ο ελληνοαμερικάνικος, πήρε την συγκεκριμένη απόφαση λόγω του προβλήματος που αντιμετώπιζε στα τελευταία επεισόδια με το γόνατό του, γεγονός που τον έκανε να μην μπορεί να αποδώσει στο μέγιστο για την ομάδα των «Αθηναίων».

Μέσα από δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε», αμέσως μετά από την αποχώρησή του ανέφερε: «Το Survivor, ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου και πιστεύω ότι θα το θυμάμαι μια ζωή. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, όλη η φάση εδώ ήταν εξαιρετική και γούσταρα πάρα πολύ. Ξέρεις τι; Θα κρατήσω αυτό το οικογενειακό συναίσθημα της ομάδας που είχαμε. Αυτό έχω πολλά χρόνια να το δω. Είναι αυτό το δέσιμο που είχα με τα παιδιά. Πιστεύω τα παιδιά πάντα θα νιώθουν αυτό που είναι Gio… Στο τέλος της ημέρας, μπορεί να μην έκατσα για πάρα πολλούς μήνες, αλλά γι’ αυτό που έκανα σε αυτό το παιχνίδι θα με θυμούνται για πάντα… στην ιστορία του Survivor…».

Σήμερα ωστόσο, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, «Αθηναίοι» και «Επαρχιώτες», έρχονται αντιμέτωποι με τον δεύτερο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας και τα «καρφιά» πέφτουν βροχή.

Survivor – Η αντίδραση των «Επαρχιωτών» μετά την αποχώρηση του Gio

Ειδικότερα, ο Μιχάλης Σηφάκης, μίλησε στην κάμερα του ριάλιτι αναφερόμενος στην αποχώρηση του ελληνοαμερικάνου, ενώ δήλωσε πως πρόκειται για ένα παιχνίδι στρατηγικής, με την απουσία του αντιπάλου του να κάνει πλέον πιο εύκολο το «έργο» του:

«Μια όμορφη ημέρα ξημερώνει στον Άγιο Δομίνικο… χωρίς το Gio. Η αλήθεια είναι ότι από της ψυχικής δύναμης κομμάτι, δεν θα μου λείψει καθόλου. Μου κάνει το έργο μου πιο εύκολο. Ο Δημητράκης…. Συγγνώμη, ο Δημήτρης, θα είναι πιο εύκολος, θα με δυσκολέψει στο αγωνιστικό κομμάτι…».

Από την πλευρά των «Αθηναίων», οι τελευταίες εξελίξεις, φαίνεται να βαραίνουν το κλίμα της ομάδας.

Η χθεσινή ήττα σε συνδυασμό με την οικειοθελή αποχώρηση του Gio, και την Εβελίνα ως υποψήφια προς αποχώρηση, έκαναν τη Μαντίσα ιδιαίτερα ευαίσθητη:

«Μετά τα τελευταία γεγονότα, υπάρχει η πιθανότητα να ψηφιστώ.. Βέβαια, η ομάδα πιστεύω θα το δει και αγωνιστικά γιατί και στατιστικά και σαν κοπέλα, γενικά, φέρνω νίκες. Οπότε θα το δουν και λίγο ότι αν με διώξουν θα ψηφιζόμαστε και δεν θα τρώμε… μπορεί να το σκεφτούν..».

