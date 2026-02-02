Μία αναπάντεχη αποχώρηση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Survivor.

Ο Gio Kay, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους παίχτες του φετινού Survivor, αποφάσισε να αποχωρήσει το βράδυ της Κυριακής από το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ.

Ο ελληνοαμερικάνικος, πήρε την συγκεκριμένη απόφαση λόγω του προβλήματος που αντιμετώπιζε στα τελευταία επεισόδια με το γόνατό του, γεγονός που τον έκανε να μην μπορεί να αποδώσει στο μέγιστο για την ομάδα των «Αθηναίων».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα έγιναν το βράδυ της Κυριακής, 1η Φεβρουαρίου, ο Γιώργος Λιανός, αιφνιδίασε τις δύο ομάδες, αποκαλύπτοντας πως είχε προηγηθεί προσωπική συζήτηση με τον Gio Kay και την παραγωγή. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο παίκτης είχε έναν παλαιότερο τραυματισμό στο γόνατο που επιδεινώθηκε με το νέο που είχε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

«Ευχαριστώ για όλα, πέρασα πολύ ωραία εδώ. Στη δική μου ομάδα τους αγαπάω όλους. Είμαι το outsider σε αυτό το παιχνίδι, μεγάλα κιλά. Ήρθα εδώ πριν δύο νίκες εναντίον του αφεντικού. Ελπίζω να τους έκανα όλους περήφανους, να γουστάρανε την παρέα μου», δήλωσε λίγο πριν αποχωρήσει από το παιχνίδι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg3y081bov8h?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Survivor: Οι πρώτες δηλώσεις του Gio Kay μετά την αποχώρησή του

Σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Το ΄χουμε», ο Gio Kay, αποχαιρέτησε για ακόμη μια φορά τους συμπαίκτες του, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στους «Αθηναίους» και τους «Επαρχιώτες».

«Το Survivor, ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου και πιστεύω ότι θα το θυμάμαι μια ζωή. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, όλη η φάση εδώ ήταν εξαιρετική και γούσταρα πάρα πολύ. Ξέρεις τι; Θα κρατήσω αυτό το οικογενειακό συναίσθημα της ομάδας που είχαμε. Αυτό έχω πολλά χρόνια να το δω. Είναι αυτό το δέσιμο που είχα με τα παιδιά. Πιστεύω τα παιδιά πάντα θα νιώθουν αυτό που είναι Gio… Στο τέλος της ημέρας, μπορεί να μην έκατσα για πάρα πολλούς μήνες, αλλά γι’ αυτό που έκανα σε αυτό το παιχνίδι θα με θυμούνται για πάντα… στην ιστορία του Survivor…».

Και συνέχισε: «Και ένα μήνυμα στα παιδιά της ομάδας: Θα σας βλέπω, μην λέτε τίποτα για εμένα, θα σας βλέπω κάθε βράδυ. Εννοώ και τους τηλεθεατές. Παίζει πολλοί να με γουστάρουν και άλλοι όχι. Στο τέλος της ημέρας είμαι αυθόρμητος, αφιλτράριστος και πάντα λέω την αλήθεια. Να το θυμάστε αυτό… Θα το δείτε στην πορεία του παιχνιδιού».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4l1sro8fi1?integrationId=40599y14juihe6ly}