Η Σίλια, η σύντροφος του Gio Kay από το Survivor, μιλάει για τη σχέση τους.

Ο Gio Καραντώνης είναι ένας από τους πιο πολυσυζητημένους παίχτες του φετινού Survivor, καθώς ο χαρακτήρας του έχει τραβήξει τα βλέμματα των τηλεθεατών και των συμπαικτών του.

Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, η Σίλια, η σύντροφός του, βρέθηκε καλεσμένη στο Mad, όπου και μίλησε για την σχέση τους και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και πορεύονται, ενώ όπως σημειώνει, έχουν καταφέρει να ταιριάξουν.

«Είναι καλός ο συνδυασμός μεταξύ μας, γιατί εγώ είμαι πολύ academically smart, δηλαδή έχω ακολουθήσει μια πολύ διαφορετική πορεία στη ζωή μου, που μέχρι πριν τρία χρόνια ήταν σπουδές, μεταπτυχιακά... Έχω τρία μεταπτυχιακά και μετά μπήκα στον χώρο των social media και του business. Δεν είχα τόσες γνώσεις επάνω σε αυτό», ανέφερε αρχικά η Σίλια.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο Gio, την βοηθάει να λαμβάνει αποφάσεις που σχετίζονται με τον επαγγελματικό τομέα: «Εκείνος είναι πολύ street smart και business smart, οπότε με βοηθάει πολύ σε αυτά που κάνω σε αυτή τη φάση. Μου έχει ξεκλειδώσει πολλές σκέψεις που δεν θα τις έκανα από μόνη μου και ιδέες, να με πουσάρει να κάνω κάτι. Οπότε πάντα εκτιμώ την άποψή του και σιχαίνομαι να το λέω, αλλά συνήθως έχει πάντα δίκιο σε αυτά που μου λέει για τις δουλειές και του το λέω πάντα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1xnnwhubwp?integrationId=40599y14juihe6ly}