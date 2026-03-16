Ερωτηθείς εάν ο κ.Ντίλιαν είχε συνάντηση με το Γρηγόρη Δημητριάδη ή τον Παναγιώτη Κοντολέοντα, απάντησε: «Δεν γνωρίζω και δεν θα μπορούσα να γνωρίζω. Όταν έγιναν παραιτήσεις ούτε ειπώθηκε ούτε γράφτηκε κάτι τέτοιο».

Μεγάλη αμηχανία επικρατεί στην κυβέρνηση για τις ραγδαίες εξελίξεις στις υποκλοπές. Μάλιστα η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές ως άμυνα στις δηλώσεις- βόμβα του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, ότι η εταιρεία του διέθεσε το Predator μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου.

Υπενθυμίζεται ειδικότερα ότι ερωτηθείς από το Mega ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες των συστημάτων παρακολούθησης της εταιρείας στην Ελλάδα και εάν συνεργάστηκε με κρατικές υπηρεσίες, ελληνικές αρχές, ιδιώτες ή με οποιονδήποτε Ελληνα αξιωματούχο, ο κ.Ντιλιαν μεταξύ άλλων απάντησε: «Λειτουργούμε αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών, παρέχοντας τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου»

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Ντίλιαν και να απαντήσει στο ερώτημα ποιες και πόσες συμβάσεις έχει τελικά υπογράψει ο ιδρυτής της Intellexa με το ελληνικό δημόσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε: «Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι η υπόθεση είναι στη Δικαιοσύνη. Τίποτε περισσότερο. Η Δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει διάταξη που λέει ότι πρώτον, δεν υπήρξε ευθύνη κρατικού φορέα ή λειτουργού. Δεύτερον ότι τέσσερις ιδιώτες μεταξύ αυτών και το πρόσωπο αυτό στο μονομελές, όπου έγινε δίκη σε πρώτο βαθμό, καταδικάστηκαν. Εχει ασκηθεί έφεση. Θα αποφασίσει πάλι η Δικαιοσύνη»

«Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να κάνει το δικαστήριο. Θα τα απαντήσει όλα η Δικαιοσύνη. Στο σκέλος εμπλοκής του κράτους έχει απαντήσει η Δικαιοσύνη και μάλιστα σε επίπεδο Αρείου Πάγου. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο».

Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι όντως ο Άρειος Πάγος έχει βγάλει διάταξη, η οποία όμως τόνισε ότι ως το πρώτο στάδιο δικαστικής απόφασης εάν είναι απορριπτική- απαλλακτική, δεν αποδίδει δηλαδή κατηγορίες, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις. «Άρα η διάταξη του Αρείου Πάγου όντως δεν έχει χαρακτήρα δικαστικής απόφασης, δηλαδή να καθίσταται αμετάκλητη, αλλά η άλλη μισή αλήθεια ότι για να υπάρχει διάταξη, που ένα μέρος της υπόθεσης το στέλνει στο αρχείο, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν όχι αποδείξεις, αλλά ούτε καν ενδείξεις. Κάποιοι εργαλειοποιούν και πανηγυρίζουν μία απόφαση του μονομελούς, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί απαξιώνουν την απόφαση διάταξης του Αρείου Πάγου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

