Η ΕΛΑΣ δείχνει να αναδεικνύεται στον κυρίαρχο πόλο του προοδευτικού χώρου, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ανακτά τον ρόλο του βασικού πολιτικού αντιπάλου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η δεύτερη θέση που καταγράφει η ΕΛΑΣ στις δημοσκοπήσεις και το σαφές προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ δεν είναι το μοναδικό εύρημα που αναδεικνύεται από τις πρώτες μετρήσεις μετά την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, στο Θησείο. Εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός προηγείται του Νίκου Ανδρουλάκη και σε ένα από τα πιο κρίσιμα ποιοτικά ερωτήματα κάθε δημοσκόπησης: «ποιος θεωρείται καταλληλότερος για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας».

Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, η συζήτηση αφορούσε κυρίως το ποιο κόμμα θα καταφέρει να αναδειχθεί σε βασικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα, μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ, το ερώτημα φαίνεται να μετατοπίζεται και να αφορά και τα ίδια τα πρόσωπα. Και οι αριθμοί που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικοί είναι για τη Χαριλάου Τρικούπη και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Καθαρό» προβάδισμα Τσίπρα σε όλες τις μετρήσεις

Από τις έξι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες ημέρες, οι πέντε περιλαμβάνουν ερώτημα σχετικό με την καταλληλότητα για πρωθυπουργός ή, στην περίπτωση της Alco, με το «ποιος μπορεί να αποτελέσει τον δυσκολότερο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές».

Στην Prorata, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 17%, έναντι μόλις 6% του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Metron Analysis καταγράφει 14%, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί επίσης με 6%. Στην Pulse η διαφορά διαμορφώνεται στις δέκα μονάδες (17% έναντι 7%), ενώ στη Marc ο πρώην πρωθυπουργός λαμβάνει 16,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 5,2%.

Ακόμη και στη μέτρηση της Alco, η οποία δεν θέτει ευθέως το ερώτημα της καταλληλότητας αλλά αναζητά ποιος μπορεί να αποτελέσει τον πιο δύσκολο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 25%, έναντι 15% του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με βάση τον μέσο όρο των πέντε αυτών μετρήσεων, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει περίπου 18%, έναντι μόνο 8% του Νίκου Ανδρουλάκη. Με άλλα λόγια, ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει υπερδιπλάσια επίδοση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ

Η εικόνα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν συνδυαστεί με τα ευρήματα για την πρόθεση ψήφου. Διότι δεν πρόκειται απλώς για μια προσωπική υπεροχή του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πρόκειται για μια παράλληλη καταγραφή υπεροχής τόσο σε επίπεδο πολιτικού φορέα, όσο και σε επίπεδο ηγεσίας.

Με απλά λόγια, οι πολίτες που αναζητούν μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία φαίνεται να στρέφονται προς την ίδια κατεύθυνση τόσο όταν ερωτώνται ποιο κόμμα προτιμούν όσο και όταν καλούνται να επιλέξουν ποιος μπορεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Το ΠΑΣΟΚ επένδυσε τα τελευταία χρόνια στην εικόνα του ως του βασικού αντιπάλου της κυβέρνησης και του φυσικού εκφραστή του προοδευτικού χώρου μετά την κρίση και τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ δείχνουν ότι αυτό πλέον δεν υφίσταται.

Η επιστροφή του βασικού αντιπάλου

Τα ευρήματα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν λάβουμε υπόψη ότι καταγράφονται μόλις λίγες ημέρες μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ, χωρίς να έχει παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, χωρίς να διαθέτει οργανωμένη κομματική δομή και να βρίσκεται ουσιαστικά στα πρώτα του βήματα.

Η ΕΛΑΣ δείχνει να αναδεικνύεται στον κυρίαρχο πόλο του προοδευτικού χώρου, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται να ανακτά τον ρόλο του βασικού πολιτικού αντιπάλου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν μόνο ότι η ΕΛΑΣ προηγείται του ΠΑΣΟΚ. Δείχνουν ότι ένα σημαντικό τμήμα της κοινής γνώμης θεωρεί πλέον τον Αλέξη Τσίπρα, και όχι τον Νίκο Ανδρουλάκη, ως τον πολιτικό που μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις την πρωθυπουργία απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Και αυτό, για τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι ίσως το πιο ανησυχητικό εύρημα από όλα.