Το δυστύχημα συνέβη όταν ο πατέρας επέστρεφε με την κόρη του από την προπόνηση.

Ευθύνες στον οδηγό του απορριμματοφόρου καταλογίζει ο πατέρας της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή της όταν η μηχανή που επέβαιναν οι δυο τους συγκρούστηκε με το βαρύ όχημα στη Θεσσαλονίκη.

Ο πατέρας είχε πάει να πάρει την κόρη του από την προπόνηση ποδοσφαίρου και κατά τον γυρισμό τους στο σπίτι συνέβη το μοιραίο δυστύχημα λίγο μετά της 11:00.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου, το απορριμματοφόρο μας χτύπησε από πίσω» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πατέρας της 15χρονης ,όπως μετέδωσε η εκπομπή Live News και πρόσθεσε πως από την σφοδρή σύγκρουση, τόσο εκείνος όσο και η 15χρονη, εκσφενδονίστηκαν 15 μέτρα μακριά.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου. Κινούμουν με την κόρη μου με μηχανή και μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο όχημα. Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Ούτε γρατζουνιά και το παιδί μου σκοτώθηκε. Η μηχανή έχει χτυπηθεί από πίσω που σημαίνει ότι από εκεί ήρθε το απορριμματοφόρο. Μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η κόρη μου δεν έρχεται πίσω. Έγινε στις έντεκα και τέταρτο το πρωί» τόνισε ο πατέρας της 15χρονης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djuythjuowwh?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το αντίο του ΠΑΟΚ στη 15χρονη

Στο πένθος βυθίσε η απώλεια της 15χρονης αθλήτριας την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με αναρτήσεις τους τόσο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ όσο και ο ΑΣ ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν την Άννα - Μαρία.

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας».

Η ανάρτηση της ΠΑΕ

«Με βαθιά οδύνη, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τη 15χρονη αθλήτριά μας, Άννα-Μαρία Πανταζώνη.

Δεν υπάρχουν λόγια, όταν φεύγει ένα παιδί, πριν καν προλάβει να αγγίξει τα όνειρα του.

Η σκέψη μας είναι δίπλα στην οικογένεια και στους οικείους της αυτές τις δύσκολες ώρες.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει».

{https://www.instagram.com/p/DanVFkxij94/}