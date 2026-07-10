Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ομάδα εννέα Δημοκρατών του Κογκρέσου κατέθεσε κοινό ψήφισμα με στόχο να μπλοκαριστεί η πώληση.

Πράσινο φως φαίνεται να λαμβάνει η προμήθεια κινητήρων F110 για το τουρκικό μαχητικό KAAN, καθώς ολοκληρώθηκε χωρίς εμπόδια η προβλεπόμενη διαδικασία εξέτασης από το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Η 15ήμερη περίοδος κοινοβουλευτικού ελέγχου, που ακολούθησε την επίσημη γνωστοποίηση της προτεινόμενης πώλησης από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στις 24 Ιουνίου 2026, ολοκληρώθηκε χωρίς να εγκριθεί κάποιο μέτρο που να αναστέλλει τη συμφωνία. Η δεκαπενθήμερη διαδικασία ισχύει για εξαγωγές αμυντικού υλικού προς συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ομάδα εννέα Δημοκρατών του Κογκρέσου κατέθεσε κοινό ψήφισμα με στόχο να μπλοκαριστεί η πώληση συγκεκριμένου αμυντικού εξοπλισμού και υπηρεσιών προς την Τουρκία. Ωστόσο, το ψήφισμα δεν εισήχθη προς συζήτηση ούτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ούτε στη Γερουσία πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας.

{https://x.com/washington_EY/status/2075602193256698058}

Με την ολοκλήρωση της περιόδου εξέτασης στις 9 Ιουλίου, δεν προέκυψε κάποια κοινοβουλευτική ενέργεια που να εμποδίζει την προτεινόμενη πώληση, με αποτέλεσμα η διαδικασία προμήθειας των κινητήρων να συνεχίζεται.

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Οι κινητήρες προορίζονται για το πρόγραμμα KAAN

Όπως μεταδίδει η Hurriyet, η συμφωνία αφορά τους κινητήρες F110-GE-129E/F, οι οποίοι προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν στο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος νέας γενιάς KAAN. Το πακέτο περιλαμβάνει εργασίες ενσωμάτωσης, συναρμολόγησης, εξωτερικών τροποποιήσεων, πιστοποίησης και δοκιμών, καθώς και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ανταλλαγή τεχνικών δεδομένων και προσαρμογή των κινητήρων στην πλατφόρμα του αεροσκάφους.

Ποιοι καταψήφισαν τη συμφωνία

Το κοινό ψήφισμα κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής βουλευτή της Νεβάδα, Ντίνα Τάιτους, και συνυπογράφηκε από οκτώ ακόμη Δημοκρατικούς βουλευτές.

Μεταξύ των υπογραφόντων βρίσκονται οι Μπραντ Σέρμαν, Ντίνα Τάιτους, Κρις Πάπας και Τζιμ ΜακΓκόβερν, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν εκφράσει αντιρρήσεις για εξαγωγές αμερικανικού αμυντικού υλικού προς την Τουρκία, μεταξύ άλλων και κατά τη διαδικασία έγκρισης της πώλησης μαχητικών F-16.