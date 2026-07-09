Όλοι ξέρουν πια ποια δύναμη μπορεί να κοιτάξει στα μάτια μια αλαζονική και διεφθαρμένη κυβέρνηση» είπε από το Περιστέρι ο Αλέξης Τσίπρας.

Στην πολιτική τοξικότητα που «πηγάζει από την ρητορική μιας αλαζονικής και διεφθαρμένης κυβέρνησης» απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας από το Περιστέρι. Στο πλαίσιο των ανοιχτών συζητήσεων με τους πολίτες υπό τον τίτλο «Τώρα μιλάμε», ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η ΕΛΑΣ «έχει δώσει ξανά ελπίδα και αισιοδοξία στον λαό» και πως πλέον «όλοι ξέρουν ποια δύναμη μπορεί να κοιτάξει στα μάτια μια αλαζονική και διεφθαρμένη κυβέρνηση, μια βαθιά τοξική και πολωτική κυβέρνηση».

«Είμαστε στην εποχή των τεράτων» συμπλήρωσε ο Αλέξης Τσίπρας και είπε για τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι θα του στείλει λουλούδια. «Κάθε φορά που μας συκοφαντεί και μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα» είπε με νόημα και πρόσθεσε: «Το πρόβλημα δεν είναι ο Άδωνις αλλά ο «αδωνισμός». Τι είναι ο αδωνισμός; Είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχηστρώσει όχι ο Άδωνις, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Για τις εκδηλώσεις στις πλατείες: Αυτός ο τρόπος που συζητάμε στις πλατείας της χώρας, θέλουμε να είναι και ο τρόπος αν ο ελληνικός λαός μας δώσει την ευκαιρία που θα κυβερνήσουμε τον τόπο.

Θα είναι ένας τρόπος διαδραστικής επικοινωνίας και κλεισίματος της απόστασης, ανάμεσα στον πολίτη και στη δημοκρατική εξουσία, διότι εμείς θέλουμε μια άλλου είδους εξουσία. Είναι δύσκολο και, αν θέλετε, φιλόδοξο αυτό το όραμα, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο, διότι ζούμε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, ακούσατε και τους 6 συμπολίτες μας που πήραν τον λόγο, και είναι πολύ σημαντικό να ακούμε νέους ανθρώπους με όραμα, με αξίες, με πείσμα, με αγωνία για αυτόν τον τόπο, και με διάθεση να το παλέψουμε, να μείνουμε εδώ, να αγωνιστούμε, να το παλέψουμε, για να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες. Όμως παρακολουθώντας τα πολιτικά πράγματα αυτούς τους—αυτό το διάστημα—υπάρχει ένα πολύ θετικό, υπάρχει και ένα πολύ αρνητικό. Από ποιο θέλετε να ξεκινήσω; Από το θετικό θέλετε, εντάξει. Το θετικό βρίσκεται σήμερα εδώ, είναι η δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είναι η δημιουργία της Ελλάς. Που έχει δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική. Ελπίδα, αισιοδοξία.

Για τον Άδωνι Γεωργιάδη: Τις τελευταίες μέρες θυμήθηκα ένα παλιό πολιτικό ανέκδοτο, να σας το πω. Κάποτε, όταν η αντιπαράθεση σε πολιτικές στη Βουλή είχαν πολύ μεγάλη σημασία, αξία, και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών κεντρίζαν το ενδιαφέρον ολόκληρης της κοινωνίας, της κοινής γνώμης, ήταν μια τέτοια αντιπαράθεση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ήταν στο βήμα ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου τότε. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ενώ μιλούσε διαρκώς ένας βουλευτής της ΕΡΕ, τον διέκοπτε υβρίζοντάς τον, συκοφαντώντας του, λέγοντάς του διάφορους χαρακτηρισμούς. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο ομιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα, και ρωτάει: «Ποιος το είπε αυτό;» Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται. Και απαντάει ο ομιλητής: «Α, εσείς το είπατε;» Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν: «Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης». Λέω: «Ποιος το είπε αυτό; Ο Άδωνις;» Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ολόκληρη η ομιλία Τσίπρα

{https://www.youtube.com/watch?v=HIu5RWk82vw}

Για το αίτημα εντιμότητας: Κάθε ευρώ που φεύγει προς τις μίζες, απευθείας αναθέσεις χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, τις υποδομές

Το αίτημα της εντιμότητας δεν το έφερε η ΕΛ.Α.Σ., Το έκανε κεντρικό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο αίτημα της εντιμότητας.

Τα 7 χρόνια που πέρασαν και μας κυβερνά… Όπως την περίοδο της κατοχής οι Έλληνες αναζητούσαν ελευθερία, όπως την περίοδο της χούντας οι Έλληνες αναζητούσαν δημοκρατία, έτσι και την περίοδο της μεγάλης και εκτεταμένης διαφθοράς οι Έλληνες αναζητούν εντιμότητα. Και γι' αυτό είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, και όχι εμείς. Και δεν είναι μονάχα ένα ζήτημα ηθικής τάξης. Δεν είναι μονάχα ηθικό το ζήτημα. Διότι η διαφθορά είναι αυτή που καταλύει την εμπιστοσύνη, και χωρίς εμπιστοσύνη καμία κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όταν δεν εμπιστεύονται οι πολίτες τους θεσμούς και τη δικαιοσύνη, χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία. Και βεβαίως, δεν μπορεί να υπάρξει και υγιής οικονομία. Διότι η διαφθορά έχει κόστος. Ο αόρατος φόρος που πληρώνουν όλες οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, και δεν καταγράφεται πουθενά. Κάθε ευρώ που φεύγει προς τις μίζες, τις απευθείας αναθέσεις, τις κλειστούς διαγωνισμούς, προς τους φραπέδες και τους χασάπηδες, κάθε ευρώ που φεύγει προς τα εκεί είναι 1 ευρώ που χάνεται από το δημόσιο σχολείο, είναι 1 ευρώ που χάνεται από το δημόσιο νοσοκομείο, είναι 1 ευρώ που χάνεται από τις δημόσιες υποδομές. Αυτόν τον αόρατο φόρο, λοιπόν, πρέπει οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να πάψουν να πληρώνουν.

Για το «οικονομικό θαύμα»: Ποιο είναι αυτό το οικονομικό θαύμα της κυβέρνησης, ότι η ανάπτυξη τρέχει με 2,1% όταν εμείς την αφήσαμε στο 2,2% με μνημόνια; Μας λένε όμως ότι αυτό το οικονομικό θαύμα συνίσταται στο γεγονός ότι, παρά την ακρίβεια, η οποία είναι όλη εισαγόμενη, έχουν αυξηθεί οι μισθοί. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε πράγματι τα τελευταία 5 χρόνια, κατά 12,4%, αλλά οι τιμές των προϊόντων αυξήθηκαν κατά 16,4%. Άρα, οι μισθοί κυνηγάνε τις τιμές. Άρα, οι αγοραστική δύναμη της Ελληνίδας και του Έλληνα, αυτά τα χρόνια που κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης, έχει μειωθεί κατά 4 μονάδες.

Τα στοιχεία λένε ότι το 2019 η χώρα ήταν, μετά από τα μνημόνια, τις μειώσεις των μισθών που δεν ήρθαν στο τρίτο μνημόνιο, ήρθαν στα δύο πρώτα, διότι η δημοσιονομική προσαρμογή που έγινε τα δύο πρώτα, στα δύο πρώτα μνημόνια, από το 2010 στο 2015, ήταν 10 μονάδες. Αυτή που ακολούθησε ήταν 4. Ποιο είναι μεγαλύτερο, το 10 ή το 4; Προφανώς το 10.

Το κλείσιμο της ομιλίας Τσίπρα

{https://www.youtube.com/shorts/em0pqKkJyj0}

Οι παρεμβάσεις των πολιτών

Νικολέττα Νικολοπούλου, ιδιωτική υπάλληλος, μητέρα 2 παιδιών: Παλεύουμε όχι για να ζήσουμε αλλά για να επιβιώσουμε.

«Ζούμε σε μια χώρα που ζητά συνεχώς από τους πολίτες χωρίς να ανταποδίδει ανάλογα. Θέλω ένα κράτος δίκαιο, ανταποδοτικό που θα φροντίζει τους πολίτες του και θα τους επιτρέπει να ζουν και να αναπνέουν, όχι να επιβιώνουν με κομμένη την ανάγκη».

Θοδωρής Κατσωνόπουλος, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

«Η Δημόσια Παιδεία χρειάζεται χρηματοδότηση. Ο «εξορθολογισμός» της κυβέρνησης σημαίνει σχολεία χωρίς όλους τους εκπαιδευτικούς, σημαίνει ελλείψεις παντού. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί δεν ζουν με αξιοπρέπεια.

Χρειαζόμαστε μια μεγάλη προοδευτική αλλαγή στην Παιδεία».

Σάββας Γεωργίου, υγειονομικός, νοσηλευτής στο Αττικό Νοσοκομείο

«Μεγάλα προβλήματα από την έλλειψη προσωπικού στα Νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν κίνητρα και φεύγουν οι νοσηλευτες. Άμεση ανάγκη για 13ο και 14ο μισθό και ένταξη στα βαρέα & ανθυγιεινά».

Γιάννης Σώζος, 30 ετών, πολιτικός επιστήμονας. Απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Εργάζεται σε δυο δουλειές, στον χώρο του τουρισμού και ως υπάλληλος γραφείου.

«Το θέμα με την αξιοπρέπεια είναι να έχουμε μια ζωή που θα αξίζει και όχι που θα κοστίζει. Το κόστος ζωής για ένα νέο άνθρωπο έχει γίνει πραγματικά αφόρητο.

Είμαστε μια μορφωμένη γενιά, η πιο καταρτισμένη γενιά που έχει μάθει να λειτουργεί μέσα σε ένα επίπεδο διαρκών κρίσεων, μια γενιά που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που έχει».

Ρεγγίνα Αγγελίνα Σπανέα, Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο αναδόμησης και αναδιοργάνωσης για όλη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο, καμία μέριμνα κοινωνικού κράτους για να κάνεις μια νέα οικογένεια. Είμαστε έρμαια της ατομικής μας ευθύνης. Έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα, αν υπήρχε πόλεμος θα θεωρούσαμε ότι θα τελειώσει αλλά αυτό που ζούμε δεν τελειώνει και δεν ξέρουμε μέχρι που θα φτάσει.