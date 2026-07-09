Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε ότι οι βουλευτές της ΝΔ «συμπράττουν με την Μαρία Συρεγγέλα».

Σε κλίμα ακραίας πόλωσης συνεχίστηκε η επεισοδιακή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τις δύο αναφορές για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εις βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχουν καταθέσει οι Ανδρέας Νικολακόπουλος και Μαρία Συρεγγέλα.

Κατά την εξέταση της αναφοράς που έχει καταθέσει η Μαρία Συρεγγέλα και μετά τα όσα είχαν προηγηθεί, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε το «100», ζητώντας τη σύλληψη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε κακουργηματικό βαθμό.

Όπως κατήγγειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, οι βουλευτές της ΝΔ «συμπράττουν με την Μαρία Συρεγγέλα», η οποία έχει καταθέσει επίσης εις βάρος της αγωγή αποζημίωσης ύψους 300.000 ευρώ για προσβολή προσωπικότητας.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Γιώργος Γεωργαντάς, ανακοίνωσε ολιγόλεπτη διακοπή στην συνεδρίαση, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να έχει και φραστικό επεισόδιο στο διάδρομο, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ.

Ο διάλογος που είχαν οι δυο τους ήταν ο εξής:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ζ. Κωνσταντοπουλου: Κύριε Καραθανασόπουλου εσείς απέχετε; Ή παίρνετε γραμμή από τον Γεωργαντά;

Ν. Καραθανασόπουλος: Κάνε μας τη χάρη. Ελα μπράβο! Άντε μπράβο!

Ζ. Κωνσταντοπουλου: Σεξιστές!