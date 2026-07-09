Νέο επεισόδιο στη Βουλή μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και των βουλευτών της ΝΔ, με το «μενού» να έχει μεταξύ άλλων φωνές και ανταλλαγή χαρακτηρισμών.

Πεδίο αντιπαράθεσης και πάλι η Επιτροπή Δεοντολογίας, αυτή τη φορά κατά τη συζήτηση όχι κάποιας δικογραφίας αλλά για δυο αναφορές εις βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά της στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες υποβλήθηκαν από τους Ανδρέα Νικολακόπουλο και Μαρία Συρεγγέλα.

Η συνεδρίαση διεξάγεται κεκλεισμένων των προέδρων θυρών ωστόσο οι φωνές της κ. Κωνσταντοπουλου ακούστηκαν στον διάδρομο έξω από την αίθουσα. «Σταματήστε αυτό το μπούλινγκ!» ακούστηκε να φωνάζει στο προεδρείο, ενώ κατά πληροφορίες επιτέθηκε φραστικά και στις γυναίκες βουλευτές της ΝΔ.

«Αντί να ορθώσουν οι γυναίκες βουλευτές ανάστημα, τα ανέχονται όλα αυτά!», είπε για τις «γαλάζιες» της επιτροπής ενώ φώναξε στην Ιωάννα Λυτρίβη πως «εσύ έχεις σύγκρουση συμφερόντων γιατί είσαι φίλη της Συρεγγέλα!». Η βουλευτής της ΝΔ οπως μας μεταφέρουν αυτόπτες μάρτυρες ξέσπασε σε κλάματα.

Η Ζωή Κωνσταντοπουλου πάντως, αναφέρει πως δεν απευθύνθηκε στην Ιωάννα Λυτριβη στον ενικό και πως της είπε: «Το ότι έχετε φιλία με την κυρία Συρεγγέλα δεν δικαιολογεί αυτή τη συμπεριφορά!». Παράλληλα διαψεύδει πως η βουλευτής της ΝΔ έβαλε τα κλάματα, εν αντιθέσει με όσα μεταφέρουν βουλευτές της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης έβαλε και εναντίον του Γιώργου Γεωργαντά με εκείνον να απαντά σε έντονο ύφος: «Κανένας δεν τρομοκρατείται κυρία πρόεδρε! Κανένας! Μιλάω όπως μου μιλάνε!».

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Επεισόδιο ΚαιρΊδη - Καζαμία

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε και μεταξύ του Δημήτρη Καιριδη και του Αλέξανδρου Καζαμία, όταν ο βουλευτής της Πλεύσης κατήγγειλε τον βουλευτή της ΝΔ πως του έκανε χειρονομία θέλοντας να καταδείξει πως είναι τρελός.

Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που είχαν κατά πληροφορίες με τις φωνές να ακούγονται και πάλι στον διάδρομο:

Α. Καζαμίας: Μου κάνει πως είμαι τρελός! Θα μιλάτε ευγενικά!

Δ. Καιρίδης: Μην κουνάτε το δάχτυλο! Με κακοποιεί κύριε πρόεδρε!

Α. Καζαμίας: Μου λέτε πως είμαι τρελός!

Δ. Καιρίδης: Κουνάτε το δάχτυλο!

Α. Καζαμίας: Θα σας καταγγείλω! Είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά σας!

Δ. Καιρίδης:Τραμπουκίζετε!

Α. Καζαμίας: Εγώ τραμπουκίζω; Δεν ντρέπεστε;

Η κόντρα συνεχίστηκε μάλιστα και στο διάδρομο μπροστά στους δημοσιογράφους, με τον Αλέξανδρο Καζαμία να φωνάζει στον Δημήτρη Καιρίδη: «Την κίνηση του τρελού που μου κάνετε δεν σας την χαρίζω!»

Η επιτροπή Δεοντολογίας, με τις ψήφους μόνο της ΝΔ, εισηγήθηκε να αποδοθεί μομφή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, παραπέμποντας την στον πρόεδρο της Βουλής για τα περαιτέρω.

Για «αντισυνταγματική και πρωτοφανή διαδικασία η οποία κινείται από τη ΝΔ», μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες: «Ούτε για τον Φλώρο που έστειλε τον Γραμμένο στο νοσοκομείο δεν έγινε αυτή η διαδικασία!».

Η συνεδρίαση συνεχίζεται με τη συζήτηση μήνυσης του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη εις βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση.