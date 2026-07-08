«Από εδώ και πέρα, κατά παρέκκλιση από τη γενική αρχή της ισότητας, οι ανάγκες των περιοχών Δίκαιης Μετάβασης επιτρέπεται να λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη των λιγνιτικών περιοχών και ειδικότερα της Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, παρουσιάζοντας τις επόμενες κινήσεις στο πλαίσιο της Δίκαιης Μετάβασης.

Μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση της τροπολογίας για τη θέσπιση της ρήτρας δίκαιης μετάβασης, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι οι ανάγκες των περιοχών που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση θα μπορούν πλέον να λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψη σε κάθε νέο νόμο, δημόσια πολιτική, χρηματοδοτικό εργαλείο ή κίνητρο. «Από εδώ και πέρα, κατά παρέκκλιση από τη γενική αρχή της ισότητας, οι ανάγκες των περιοχών Δίκαιης Μετάβασης επιτρέπεται να λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, το επόμενο διάστημα δρομολογούνται 10 νέες δράσεις για τη Δυτική Μακεδονία:

Προώθηση έργων ενεργειακής εξοικονόμησης στο πλαίσιο της νέας ρήτρας διαφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Νέα χρηματοδότηση ύψους 17 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του κλάδου της γούνας.

Απορρόφηση εργαζομένων από λιγνιτικές δραστηριότητες σε στρατηγικά ενεργειακά έργα της ΔΕΗ.

Ολοκλήρωση της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης τον Σεπτέμβριο.

Ολοκλήρωση του Κόμβου Καινοτομίας Υδρογόνου του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα τον Νοέμβριο.

Αναβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων στην Καστοριά.

Προώθηση του οδικού άξονα Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό, με χαρακτηρισμό του έργου ως στρατηγικής σημασίας.

Αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας μέσω της κύρωσης της σχετικής σύμβασης παραχώρησης.

Υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου TOTTIS για επέκταση παραγωγικών δραστηριοτήτων στη Φλώρινα.

Προώθηση της επένδυσης της Wonderplant στην Πτολεμαΐδα για τη δημιουργία σύγχρονης μονάδας υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας σε αποκατεστημένη έκταση πρώην λιγνιτωρυχείων.

Η επένδυση της Wonderplant, όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ανέρχεται σε περίπου 130 εκατ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 300 νέες θέσεις εργασίας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι οι νέες δράσεις έρχονται να προστεθούν σε ένα ευρύτερο σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία, συνολικού ύψους 3,7 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει έργα υποδομών, ενίσχυση επενδύσεων και μέτρα στήριξης της τοπικής οικονομίας. Μεταξύ των παρεμβάσεων που έχουν ήδη προχωρήσει περιλαμβάνονται η επέκταση του αυτοκινητοδρόμου Ε65 έως τα Γρεβενά, η ενίσχυση της εντοπιότητας στις προσλήψεις του Δημοσίου, η προτεραιότητα των λιγνιτικών περιοχών στον Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς και η ενίσχυση έργων στην εκπαίδευση, την υγεία και την ενεργειακή μετάβαση.

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«Η θέσπιση της ρήτρας δίνει ένα ξεκάθαρο στίγμα της πολιτικής που θέλει να ακολουθεί η κυβέρνηση», δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι η ρύθμιση αυτή αποτελεί αίτημα βουλευτών, της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών παραγωγικών και κοινωνικών φορέων των περιοχών αυτών.