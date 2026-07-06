Αντίδραση της ΝΕΑΡ στη συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές.

Η κυβέρνηση προχωρά σε «πρωτοφανείς μεθοδεύσεις» προκειμένου να «θολώσει» κι άλλο την υπόθεση των υποκλοπών, σχολιάζει η Νέα Αριστερά, διαμηνύοντας «να μην διανοηθεί» ο πρωθυπουργός «να προχωρήσει σε αυτές τις κινήσεις, εμποδίζοντας να λάμψει η αλήθεια για το σκάνδαλο».

Η αντίδραση της Νέας Αριστεράς έρχεται αφού έγινε γνωστό πως την Τετάρτη (8/7) θα συνεδριάσει η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με αντικείμενο τα αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την κλήση βασικών προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση.

Οι βουλευτές της ΝΔ, που απαρτίζουν την πλειοψηφία της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας «προτίθενται να μπλοκάρουν την κλήση του Ντίλιαν, του πρώην γ.γ. του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του πρώην γ.γ. του υπουργείου Εξωτερικών Γιάννη Σμυρλή, παρά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις για το πώς οι ελληνικές κρατικές υπηρεσίες προμηθεύτηκαν και έδωσαν πιστοποιήσεις στο κακόβουλο λογισμικό, ώστε η Intellexa να το πουλήσει σε ανελεύθερα καθεστώτα», αναφέρει σε ανακοίνωση η Νέα Αριστερά, που σημειώνει για φερόμενη τροπολογία που θα ρίχνει στα «μαλακά» τους καταδικασμένους για την υπόθεση των υποκλοπών.

«Να μην διανοηθεί ο πρωθυπουργός των υποκλοπών, Κυριάκος Μητσοτάκης, να προχωρήσει σε αυτές τις κινήσεις, εμποδίζοντας να λάμψει η αλήθεια για το σκάνδαλο. Αντίθετα να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει σε όλα τα κρίσιμα στοιχεία, που δείχνουν την αγαστή συνεργασία της ΕΥΠ της οποίας είχε την ευθύνη με ξένα συμφέροντα που παρακολουθούσαν πολιτικούς, δημοσιογράφους, στρατιωτικούς και επιχειρηματίες», καταλήγει η Νέα Αριστερά.

Υποκλοπές: Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Η κυβέρνηση, πιστή στην απόφαση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών, προχωρά σε νέες πρωτοφανείς μεθοδεύσεις για να θολώσει κι άλλο την υπόθεση.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα σχεδιάζει να φέρει τροπολογία που να ρίχνει στα “μαλακά” τους βαριά καταδικασμένους για τις υποκλοπές, όπως τον ισραηλινό επιχειρηματία και πρώην πράκτορα, Ταλ Ντίλιαν, που μέσω της Intellexa προμήθευσε το Predator στην ΕΥΠ.

Παράλληλα οι βουλευτές της ΝΔ, που απαρτίζουν την πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προτίθενται να μπλοκάρουν την κλήση του Ντίλιαν, του πρώην γ.γ. του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του πρώην γ.γ. του υπουργείου Εξωτερικών Γιάννη Σμυρλή, παρά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις για το πώς οι ελληνικές κρατικές υπηρεσίες προμηθεύτηκαν και έδωσαν πιστοποιήσεις στο κακόβουλο λογισμικό, ώστε η Intellexa να το πουλήσει σε ανελεύθερα καθεστώτα.

Να μην διανοηθεί ο πρωθυπουργός των υποκλοπών, Κυριάκος Μητσοτάκης, να προχωρήσει σε αυτές τις κινήσεις, εμποδίζοντας να λάμψει η αλήθεια για το σκάνδαλο. Αντίθετα να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει σε όλα τα κρίσιμα στοιχεία, που δείχνουν την αγαστή συνεργασία της ΕΥΠ της οποίας είχε την ευθύνη με ξένα συμφέροντα που παρακολουθούσαν πολιτικούς, δημοσιογράφους, στρατιωτικούς και επιχειρηματίες».

Υποκλοπές: Την Τέταρτη «κληρώνει» η κλήση των Ντίλιαν - Δημητριάδη

Την Τέταρτη 8 Ιουλίου, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κλήση βασικών προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μπούρας ενημέρωσε τα κόμματα πως η επιτροπή θα συνεδριάσει στις 11:00 και εκει θα τεθούν προς συζήτηση τα αιτήματα που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, τα οποία συγκλίνουν στην ανάγκη να εξεταστούν πρόσωπα που όπως υποστηρίζουν θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Κοινός παρονομαστής των αιτημάτων αποτελεί η κλήση του Ισραηλινού επιχειρηματία και ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έχει υποστηρίξει δημόσια ότι η εταιρεία του συνεργάστηκε με την ΕΥΠ και άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Στα αιτήματα περιλαμβάνεται επίσης η ακρόαση του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, ενώ ζητείται να καταθέσει και ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Σμυρλής. Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στο τι στάση θα κρατήσει η κυβερνητική πλειοψηφία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης ωστόσο να εκτιμούν πως η ΝΔ δεν θα δώσει θετική ψήφο και θα απορρίψει τα αιτήματα.