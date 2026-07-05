«Με κράτησαν ο μπαμπάς και η γιαγιά» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Η Δήμητρα Γαλάνη επέστρεψε στην παιδική της γειτονιά και μίλησε για την πορεία της, φτάνοντας στο σήμερα.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο Mega, η οικογένειά της, άνηκε στη μεσαία τάξη, ενώ για ένα μεγάλο διάστημα η μητέρα της απουσίαζε στο εξωτερικό, μένοντας πίσω με τον πατέρα της και την γιαγιά της.

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«Η οικογένειά μου ήταν μεσαία τάξη, τότε φτιαχνότανε στη δεκαετία του 60′ που είναι και οι πιο παραγωγικοί άνθρωποι. Ανήκω σε αυτή την τάξη, των ανθρώπων που ξεκινήσαμε από το 0 για να κάνουν κάτι καλό στη ζωή τους. Είχαν όραμα. Ο μπαμπάς μου είχε καλλιτεχνική φλέβα αλλά δεν το έκανε επάγγελμα τότε, φοβήθηκε, έπρεπε να φύγει στο εξωτερικό. Ήταν λυρικός τραγουδιστής, ήταν τενόρος και μου έβαζε τον δίσκο και είχε το βιαβλιαράκι με τις νότες του μαέστρου και μου έλεγε: κοίτα τώρα», είπε η Δήμητρα Γαλάνη.

«Ήταν υπέροχος ο μπαμπάς μου και καλός άνθρωπος. Η μάνα μου ήταν μία πολύ δυναμική γυναίκα, από 18, 19 μπήκε στη δουλειά ως πωλήτρια στην αρχή και η εταιρία αντιλαμβάνεται ότι το έχει και την στέλνει στη Γαλλία για σπουδές. Με κράτησε ο μπαμπάς παρέα με τη γιαγιά», εξομολογήθηκε η Δήμητρα Γαλάνη.

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