Viral έχει γίνει το βίντεο από τη στιγμή που θαμώνας της προσφέρει χρηματικό ποσό στην πίστα.

Το γύρω του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες το βίντεο από τη στιγμή που η Ιουλία Καλλιμάνη δέχεται ένα γενναιόδωρο χρηματικό ποσό από θαμώνα του μαγαζιού που παρακολουθούσε το πρόγραμμά της όσο εκείνη βρισκόταν στην πίστα.

Η ερμηνεύτρια έχει καταφέρει να γίνει αρκετές φορές Viral λόγω των αυθόρμητων αντιδράσεών της, ενώ αυτή τη φορά πιάστηκε εξ απήνης όταν ο θαμώνας του μαγαζιού προσπάθησε να της προσφέρει 100 ευρώ.

Εκείνη τη στιγμή η Καλλιμάνη τραγουδούσε μία από τις πιο γνωστές επιτυχίες της και τράβαγε βίντεο από κινητό θαυμαστή της ενώ με χιούμορ τόνισε ότι το σκηνικό μόλις καταγράφηκε.

Ο θαμώνας κούνησε μπροστά στο πρόσωπό της τα 100 ευρώ και εκείνη αμέσως απάντησε απορημένη: «Τι είναι αυτό; Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ τέτοια πουρμπουάρ. Τα έχουμε γράψει και σε βίντεο. Αυτό είναι Viral…», είπε έκπληκτη η ερμηνεύτρια και στη συνέχεια με μία κίνηση ευχαρίστησε τον θαμώνα χωρίς να λάβει το χαρτονόμισμα.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 30 Ιουνίου στην εκπομπή «Το Πρωινό».

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Η Ιουλία Καλλιμάνη σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ αποκάλυψε ορισμένες από τις σκέψεις της, τονίζοντας ότι για την ίδια η μεγαλύτερη επιτυχία είναι να μην «χάσει τον εαυτό της», λόγω του επαγγέλματος και της αναγνωρισιμότητας που έχει λάβει από αυτό.