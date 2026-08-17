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Σήμερα είναι προγραμματισμένο η ΕΕΤΑΑ να αναρτήσει τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher παιδικών σταθμών.

Το απόγευμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ οι προσωρινοί πίνακες για τα voucher παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του προγράμματος ΕΣΠΑ 2026-2027, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι οριστικοί πίνακες αναμένεται να αναρτηθούν σήμερα 17 Αυγούστου, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους.

Πώς βλέπουν οι γονείς τα αποτελέσματα

Οι προσωρινοί πίνακες είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ.

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet του αιτούντος.

Μέσα από την προσωποποιημένη ενημέρωση οι γονείς μπορούν να δουν τα στοιχεία της αίτησής τους, τη μοριοδότηση που συγκέντρωσαν, αλλά και τυχόν παρατηρήσεις ή εκκρεμότητες που είχαν καταγραφεί κατά τον αρχικό έλεγχο.

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Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, οι οριστικοί πίνακες θα δώσουν στους γονείς την τελική απάντηση για το εάν δικαιούνται το voucher.

Η 17η Αυγούστου 2026 είναι επομένως η ημερομηνία που έχουν πλέον στραμμένο το βλέμμα τους χιλιάδες οικογένειες, καθώς από τα οριστικά αποτελέσματα θα εξαρτηθεί η τοποθέτηση των παιδιών τους στις διαθέσιμες δομές για τη νέα χρονιά.

Για τους γονείς που βρίσκονται σε αναμονή, απομένουν πλέον λίγες ημέρες μέχρι να ξεκαθαρίσει οριστικά η εικόνα.