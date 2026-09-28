Επιστολή της ΠΟΜΕΝΣ στον Πιερρακάκη, για τη διαφορετική αντιμετώπιση των στρατιωτικών.

Με επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η ΠΟΜΕΝΣ ζητά οι στρατιωτικοί που υπηρετούν στην παραμεθόριο να μην αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους δημοσίους υπαλλήλους των ίδιων περιοχών.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ζητά από υον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον υφυπουργό, Θάνο Πετραλιά να υπάρξει ρύθμιση, ώστε να διευρυνθεί η χορήγηση του επιδόματος των 130 ευρώ και στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στην ηπειρωτική μεθόριο, με εφαρμογή αντίστοιχων αντικειμενικών γεωγραφικών κριτηρίων εγγύτητας προς τα σύνορα, χωρίς αποκλειστικό περιορισμό στις Μονάδες Προκαλύψεως.

Με αφορμή τις μισθολογικές ρυθμίσεις για τα Σώματα Ασφαλείας, η ΠΟΜΕΝΣ φέρνει ως παράδειγμα το γεγονός ότι στην Κομοτηνή, στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος λαμβάνουν το επίδομα, καθώς η Υπηρεσία τους έχει χαρακτηριστεί ως εγγύτερη προς τα σύνορα. Αντίθετα, από τους στρατιωτικούς που υπηρετούν στην Κομοτηνή, το επίδομα λαμβάνουν μόνο όσοι είναι σε Μονάδα Προκαλύψεως, ενώ συνάδελφοί τους που υπηρετούν σε άλλες μονάδες της ίδιας φρουράς, ακόμη και στο ίδιο στρατόπεδο, δεν το δικαιούνται.

Η επιστολή της ΠΟΜΕΝΣ

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) θέτει υπόψη σας το διαχρονικό αίτημα των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων – Μελών της για την άρση της διαφορετικής αντιμετώπισης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε παραμεθόριες, απομακρυσμένες και προβληματικές περιοχές της χώρας.

2. Όπως αναλυτικά επισημαίνεται και στο (ε) σχετικό, επί σειρά ετών υφίσταται το παράδοξο δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε συγκεκριμένες απομακρυσμένες, παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές να λαμβάνουν το προβλεπόμενο επίδομα λόγω του τόπου υπηρεσίας τους, σύμφωνα με το (α) σχετικό, ενώ στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις ίδιες περιοχές να μην καλύπτονται από αντίστοιχη πρόβλεψη.

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3. Η ανάγκη αντιμετώπισης του ζητήματος ενισχύεται πλέον και από τις νεότερες μισθολογικές ρυθμίσεις για τα Σώματα Ασφαλείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το (β) σχετικό, το μηνιαίο επίδομα των εκατόν τριάντα (130) ευρώ χορηγείται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν, μεταξύ άλλων, στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης). Αντίστοιχα, με το (γ) σχετικό, το ίδιο επίδομα χορηγείται στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν στα εγγύτερα τμήματα και σταθμούς προς τα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Κομοτηνής, όπου στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν στην πόλη λαμβάνουν το επίδομα, καθώς η Υπηρεσία τους έχει χαρακτηριστεί ως εγγύτερη προς τα σύνορα. Αντίθετα, μεταξύ των στρατιωτικών που υπηρετούν στην ίδια πόλη της Κομοτηνής, το επίδομα λαμβάνουν μόνο όσοι υπηρετούν σε Μονάδα που έχει χαρακτηριστεί ως Μονάδα Προκαλύψεως (ενώ συνάδελφοί τους που υπηρετούν σε άλλες Μονάδες της ίδιας Φρουράς, ακόμη και στο ίδιο στρατόπεδο - Στρατόπεδο «Παράσχου», αν δεν έχουν χαρακτηριστεί ως Μονάδες Προκαλύψεως, δεν το δικαιούνται).

4. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. θεωρεί απολύτως ορθή την οικονομική αναγνώριση των ιδιαίτερων συνθηκών υπηρεσίας των συναδέλφων μας στα Σώματα Ασφαλείας. Η ρύθμιση αυτή, όμως, αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη αντίστοιχης αντιμετώπισης των στρατιωτικών που υπηρετούν στις ίδιες παραμεθόριες περιοχές, αλλά αποκλείονται από τη χορήγηση του επιδόματος επειδή η Μονάδα ή η Υπηρεσία τους δεν χαρακτηρίζεται ως Μονάδα Προκαλύψεως.

5. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά στο σημείο αυτό, κύριε Υπουργέ, η δική σας δημόσια τοποθέτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο (δ) σχετικό, σύμφωνα με την οποία η χορήγηση του επιδόματος στα Σώματα Ασφαλείας βασίστηκε σε «αντικειμενικά, γεωγραφικά και επιχειρησιακά κριτήρια, με βάση την εγγύτητα στα σύνορα, σε αναλογία με ό,τι ισχύει για τις μονάδες προκαλύψεως στις ίδιες περιοχές των Ενόπλων Δυνάμεων».

6. Με βάση ακριβώς αυτή την αρχή, η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. ζητά την απαιτούμενη δημοσιονομική και νομοθετική πρόβλεψη, ώστε να διευρυνθεί η χορήγηση του επιδόματος των εκατόν τριάντα (130) ευρώ και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στην ηπειρωτική μεθόριο, με εφαρμογή αντίστοιχων αντικειμενικών γεωγραφικών κριτηρίων εγγύτητας προς τα σύνορα, χωρίς αποκλειστικό περιορισμό στις Μονάδες Προκαλύψεως.

7. Παράλληλα και ανεξάρτητα από τη νεότερη ρύθμιση για τα Σώματα Ασφαλείας, επαναφέρουμε το διαχρονικό αίτημα που αναδεικνύεται στο (ε) σχετικό, για συνολική εξέταση του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος, ώστε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε περιοχές οι οποίες έχουν ήδη αναγνωριστεί από την Πολιτεία ως απομακρυσμένες, παραμεθόριες και προβληματικές για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους, να μην εξαιρούνται από αντίστοιχη οικονομική αναγνώριση αποκλειστικά λόγω της ιδιότητάς τους.

8. Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας διαβιβάζουμε συνημμένα την Κοινή ανακοίνωση δέκα (10) Πρωτοβάθμιων Ενώσεων – Μελών της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. στην οποία αποτυπώνονται αναλυτικότερα οι περιοχές και τα πραγματικά δεδομένα που αναδεικνύουν το υφιστάμενο ζήτημα.

9. Η Πολιτεία έχει ήδη αναγνωρίσει ότι η υπηρεσία στην παραμεθόριο δικαιολογεί ιδιαίτερη οικονομική μέριμνα. Θεωρούμε εύλογο τα ίδια αντικειμενικά γεωγραφικά κριτήρια να εφαρμοστούν και για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις αντίστοιχες περιοχές. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. αναμένει την ανταπόκρισή σας και την προώθηση της απαιτούμενης ρύθμισης.

Η κοινή ανακοίνωση πρωτοβάθμιων ενώσεων- μελών της ΠΟΜΕΝΣ (4/11/2025)

Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), επιθυμούμε με την παρούσα ανακοίνωση να αναδείξουμε το μείζον ζήτημα της μη καταβολής του επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών κατηγορίας Α’ στο στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο υπηρετεί σε Μονάδες και Υπηρεσίες των ΕΔ που εδρεύουν σε περιοχές όπου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το επίδομα αυτό προβλέπεται.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), που υπηρετούν στις καθορισμένες περιοχές. Ωστόσο, δεν καταβάλλεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις ίδιες ακριβώς περιοχές, καθώς – σύμφωνα με τις απαντήσεις του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου – οι στρατιωτικοί θεωρούνται υπάλληλοι που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια και, επομένως, εξαιρούνται από την εν λόγω πρόβλεψη.

Η εξαίρεση αυτή, πέρα από αδικαιολόγητη, αντιβαίνει στη συνταγματική αρχή της ισότητας και της ισονομίας, καθώς δημιουργεί ανισότητα εντός του ίδιου Υπουργείου (ΥΠΕΘΑ) μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν στις ίδιες περιοχές και υπό παρόμοιες συνθήκες.

Ταυτόχρονα, υποβαθμίζει το έργο των στελεχών των ΕΔ που υπηρετούν στην παραμεθόριο, σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με αυξημένες οικογενειακές, οικονομικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις.

Για τους λόγους αυτούς και υπό την αιγίδα της ΠΟΜΕΝΣ, καλούμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να εξετάσει την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί σε Υπηρεσίες και Μονάδες των ΕΔ εντός των καθορισμένων περιοχών να καταστεί δικαιούχος του επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών κατηγορίας Α’, όπως ισχύει και για το υπόλοιπο προσωπικό του Δημοσίου.

Με ενότητα, υπευθυνότητα και προσήλωση στο δίκαιο, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των συναδέλφων μας και το κύρος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.