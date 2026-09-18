Η σύναψη των συμβάσεων μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ανοικτών ή κλειστών πλειοδοτικών διαγωνισμών, ενώ προβλέπεται και απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις που ορίζει ο Κανονισμός.

Νέο πλαίσιο για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων τίθεται σε εφαρμογή, καθορίζοντας τους όρους με τους οποίους ακίνητα μπορούν να εκμισθώνονται, να εκποιούνται ή να αξιοποιούνται μέσω αντιπαροχής και παραχώρησης δικαιώματος επιφανείας.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε ο Κανονισμός Διαδικασιών Αξιοποίησης Ακινήτων του Φορέα Αξιοποίησης Ακινήτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΑΑΕΔ).

Ο Κανονισμός προσδιορίζει τις διαδικασίες συμμετοχής ιδιωτών, τον τρόπο καθορισμού των τιμών εκκίνησης, τις εγγυήσεις, τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων, αλλά και τα μέσα δημοσιοποίησης κάθε διαδικασίας. Στο πεδίο εφαρμογής του εντάσσονται οι διαδικασίες αξιοποίησης ακινήτων που βρίσκονται στην αρμοδιότητα του ΦΑΑΕΔ.

Τέσσερις είναι οι βασικοί δρόμοι αξιοποίησης: εκποίηση, εκμίσθωση, αντιπαροχή και δικαίωμα επιφανείας. Στην περίπτωση της αντιπαροχής, ο Φορέας εισφέρει το ακίνητο ή δικαιώματα επ’ αυτού και ο ιδιώτης αναλαμβάνει την ανέγερση, ανακατασκευή ή ανάπτυξη έργου, αποδίδοντας ως αντάλλαγμα κτισμένες επιφάνειες, ποσοστό κυριότητας ή άλλο οικονομικά αποτιμητό όφελος.

Η σύναψη των συμβάσεων μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ανοικτών ή κλειστών πλειοδοτικών διαγωνισμών, ενώ προβλέπεται και απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις που ορίζει ο Κανονισμός. Στον ανοικτό διαγωνισμό μπορεί να υποβάλει προσφορά οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. Στον κλειστό διαγωνισμό προηγείται επιλογή υποψηφίων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κομβικό ρόλο αποκτούν οι ηλεκτρονικές πλειοδοσίες. Η διακήρυξη των ανοικτών διαδικασιών αναρτάται στη «Διαύγεια» και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΦΑΑΕΔ, ενώ η σχετική ανακοίνωση αναρτάται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Φορέα. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς ακολουθεί η κατάθεση οικονομικών προσφορών ή η ηλεκτρονική πλειοδοσία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και η συμμετοχή ενός μόνο οικονομικού φορέα δεν εμποδίζει την κατακύρωση του διαγωνισμού. Ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το δικαίωμα επιφανείας, μέσω του οποίου ένας οικονομικός φορέας μπορεί να ανεγείρει ή να διατηρεί κτίσμα σε ξένο ακίνητο και να το χρησιμοποιεί ή να το εκμεταλλεύεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έναντι ανταλλάγματος.

Παράλληλα, προβλέπονται συγκεκριμένα φίλτρα για τους επενδυτές. Ο ΦΑΑΕΔ μπορεί να θέτει κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, με τον απαιτούμενο κύκλο εργασιών σε συναφείς δραστηριότητες να συνδέεται με το ελάχιστο αποδεκτό αντάλλαγμα της σύμβασης και να υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των τριών τελευταίων οικονομικών ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται επίσης να προσκομίσουν δικαιολογητικά νομιμοποίησης, υπεύθυνες δηλώσεις και εγγύηση συμμετοχής, ενώ στο στάδιο της κατακύρωσης απαιτούνται, μεταξύ άλλων, ποινικό μητρώο των προβλεπόμενων προσώπων, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας και οικονομικές καταστάσεις.

