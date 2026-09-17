Οι συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,09%, ενώ τα συγκρίσιμα EBITDA κατέγραψαν άνοδο 2,55%.

Η ενίσχυση των εσόδων και της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας χαρακτήρισε τις επιδόσεις της Ευρώπη Holdings κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα αποτελέσματα να αποτυπώνουν τη συμβολή του επιχειρηματικού μετασχηματισμού και των εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν το 2025.

Οι συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,09%, ενώ τα συγκρίσιμα EBITDA κατέγραψαν άνοδο 2,55%. Σε επίπεδο επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας, τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 7,05%, παρά την επιβάρυνση από αυξημένες αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων ύψους 944 χιλ. ευρώ. Οι αποσβέσεις συνδέονται με την κατανομή του τιμήματος των εξαγορών (Purchase Price Allocation), διαδικασία που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2026.

Η σύγκριση, πάντως, με το πρώτο εξάμηνο του 2025 απαιτεί προσοχή, καθώς οι νέες δραστηριότητες ενσωματώθηκαν στα οικονομικά μεγέθη από τον Απρίλιο του περασμένου έτους. Παράλληλα, τα αποτελέσματα του φετινού εξαμήνου επηρεάστηκαν από έκτακτες επιβαρύνσεις που συνδέονται με την υλοποίηση της συγχώνευσης της Ευρώπη Holdings με την CrediaBank.

Σημαντική επίδραση είχε το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανταμοιβής της εταιρείας. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 18 Ιουνίου 2026 εγκρίθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 890,7 χιλ. ευρώ, μέσω της έκδοσης 3.425.688 νέων κοινών μετοχών, οι οποίες διατέθηκαν χωρίς αντάλλαγμα στους δικαιούχους του προγράμματος. Με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή κατά την ημερομηνία χορήγησης, η συνολική αξία του προγράμματος διαμορφώθηκε σε 6,87 εκατ. ευρώ και, σύμφωνα με το IFRS 2, αναγνωρίστηκε ως έξοδο της περιόδου, επιβαρύνοντας ισόποσα τα αποτελέσματα του εξαμήνου.

Πρόσθετη επιβάρυνση προέκυψε από την επικείμενη πώληση του επενδυτικού ακινήτου της Παιανίας έναντι 45,5 εκατ. ευρώ. Καθώς η λογιστική αξία του ακινήτου στις 30 Ιουνίου 2026 ανερχόταν σε 54,5 εκατ. ευρώ, αναγνωρίστηκε ζημία περίπου 9,07 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα της περιόδου.

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Το τίμημα από την πώληση πρόκειται να κατευθυνθεί στην υλοποίηση σχεδόν ισόποσης επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους. Τόσο η συναλλαγή για το ακίνητο όσο και η επιστροφή κεφαλαίου εντάσσονται στις ενέργειες που συνοδεύουν τη συγχώνευση με την CrediaBank, η ολοκλήρωση της οποίας τοποθετείται χρονικά έως το τέλος Οκτωβρίου 2026. Στο πλαίσιο αυτό, τα ίδια κεφάλαια της Ευρώπη Holdings υποχώρησαν από 190,5 εκατ. ευρώ σε 139,7 εκατ. ευρώ.

Θετική ήταν η εικόνα των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του ομίλου. Στην Ευρώπη Ασφαλιστική, τα ασφαλιστικά έσοδα ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 19,7% έναντι 11,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παράλληλα, το περιθώριο ασφαλιστικού αποτελέσματος βελτιώθηκε στο 29,8% από 26,7%, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 14,4%, στα 3,8 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος ΝΑΚ, μετά και την ολοκλήρωση της απορρόφησης της ΑΜΥΝΑ Μεσίτες Ασφαλίσεων στα τέλη του 2025, διαμεσολάβησε στο πρώτο εξάμηνο του 2026 σε παραγωγή ασφαλίστρων ύψους 24,8 εκατ. ευρώ. Τα έσοδά του διαμορφώθηκαν σε 3,6 εκατ. ευρώ, με τις πωλήσεις να καταγράφουν αύξηση 5,5% σε ετήσια βάση.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 8,9%. Ταυτόχρονα, το μικτό περιθώριο κέρδους διευρύνθηκε στο 77,34% από 74,42%, ενώ το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε στο 65,43% από 63,35%.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι δείκτες φερεγγυότητας του ομίλου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, παρά την επίδραση της επικείμενης επιστροφής κεφαλαίου ύψους 45,5 εκατ. ευρώ, διατηρώντας κεφαλαιακά περιθώρια για την ανάπτυξη των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Νικόλαος Μακρόπουλος, ανέφερε ότι τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά αποτελέσματα, και ιδιαίτερα εκείνα των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, επιβεβαιώνουν, κατά την εκτίμηση της διοίκησης, την αναπτυξιακή δυναμική και την ικανότητα του ομίλου να διατηρεί ισχυρά περιθώρια κερδοφορίας.

Η διοίκηση στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στην τελική φάση της συγχώνευσης της Ευρώπη Holdings με την CrediaBank, με στόχο οι δραστηριότητες του ομίλου να συμβάλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της τράπεζας και στη δημιουργία αξίας για τους υφιστάμενους και τους νέους μετόχους.