Στο πλαίσιο της συγχώνευσης θα εκδοθούν 212.257.200 νέες μετοχές της CrediaBank για τους μετόχους της Ευρώπη Holdings.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η συγχώνευση της CrediaBank με την Ευρώπη Holdings, μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και των εκθέσεων που συνοδεύουν τη συναλλαγή. Η διαδικασία προβλέπει την απορρόφηση της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank, με κοινή ημερομηνία μετασχηματισμού την 30ή Ιουνίου 2026.

Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ανταλλαγής μετοχών, χωρίς καταβολή μετρητών. Για κάθε μία κοινή ονομαστική μετοχή της Ευρώπη Holdings προβλέπεται η απόδοση 1,4461103244394 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της CrediaBank. Η σχέση αυτή αντιστοιχεί στην αναλογία 1,446 που είχε συμφωνηθεί στο «Project Zeus – Merger Term Sheet» και είχε γνωστοποιηθεί ήδη από τον Μάιο. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της CrediaBank θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν σήμερα.

Στο πλαίσιο της συγχώνευσης θα εκδοθούν 212.257.200 νέες μετοχές της CrediaBank για τους μετόχους της Ευρώπη Holdings. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα διαμορφωθεί σε 132,47 εκατ. ευρώ και θα διαιρείται σε συνολικά 2.207.890.029 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,06 ευρώ η καθεμία. Από αυτές, 1.995.632.829 θα αντιστοιχούν στους σημερινούς μετόχους της CrediaBank και 212.257.200 στους μετόχους της Ευρώπη Holdings. Με βάση τους παραπάνω αριθμούς, οι νέες μετοχές που θα δοθούν στους μετόχους της Ευρώπη Holdings αντιστοιχούν περίπου στο 9,61% του συνολικού αριθμού μετοχών της CrediaBank μετά τη συγχώνευση, ενώ οι σημερινοί μέτοχοι της τράπεζας θα αντιστοιχούν περίπου στο 90,39%.

Σημασία έχει η γνωμοδότηση της KPMG για τη σχέση ανταλλαγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αποτίμησης, η αξία της Ευρώπη Holdings τοποθετήθηκε σε εύρος 192,6 έως 239,1 εκατ. ευρώ και της CrediaBank σε 1,89 έως 2,19 δισ. ευρώ. Από τις αποτιμήσεις προέκυψε εύρος σχέσης ανταλλαγής από 1,191 έως 1,711 μετοχές CrediaBank για κάθε μία μετοχή της Ευρώπη Holdings. Η προτεινόμενη σχέση των 1,4461103244394 μετοχών βρίσκεται εντός αυτού του εύρους και κρίθηκε εύλογη και λογική από χρηματοοικονομική άποψη.

Στην ίδια βάση η PwC εξέτασε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της CrediaBank με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2026. Από την αντιπαραβολή του ισολογισμού μετασχηματισμού με τα λογιστικά αρχεία της τράπεζας διαπιστώθηκε ότι οι σχετικές λογιστικές αξίες συμφωνούν με τα αντίστοιχα υπόλοιπα των βιβλίων. Ο ισολογισμός εμφανίζει ενεργητικό 9,565 δισ. ευρώ, υποχρεώσεις 8,295 δισ. και ίδια κεφάλαια 1,270 δισ. ευρώ. Τα δάνεια μετά από προβλέψεις ανέρχονται σε 6,208 δισ., οι επενδυτικοί τίτλοι σε 1,653 δισ. και οι καταθέσεις πελατών σε 7,585 δισ. ευρώ. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία διαμορφώνονται σε 266,7 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν κυρίως υπεραξία (goodwill), αξία εξαγορασμένης καταθετικής βάσης (Core Deposit Intangible) και λογισμικό.

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Για την CrediaBank, η συγχώνευση της Ευρώπη Holdings αποτελεί το όχημα εισόδου και ενίσχυσης της παρουσίας της στον ασφαλιστικό κλάδο. Σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ενσωμάτωση της Ευρώπη Holdings αναμένεται να ενισχύσει τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, να διευρύνει τις δυνατότητες για έσοδα από προμήθειες και διασταυρούμενες πωλήσεις και να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο bancassurance στις γενικές ασφαλίσεις.Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Ευρώπη Holdings θα λυθεί χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της θα μεταβιβαστεί στην CrediaBank, η οποία θα καταστεί καθολική διάδοχός της. Οι μέτοχοι της Ευρώπη Holdings θα καταστούν αντίστοιχα μέτοχοι της CrediaBank.

