Η Ντόρτμουντ ανέβασε ένα backstage βίντεο από τη φωτογράφιση, στο οποίο διακρίνονται οι Καρέτσας και Κωνσταντέλιας.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ πραγματοποίησε την Πέμπτη (17/09) την ομαδική της φωτογράφιση και από αυτή δεν μπορούσαν να λείπουν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στους φιλάθλους της Ντόρτμουντ με τις εμφανίσεις του στο γερμανικό Super Cup απέναντι στην Μπάγερν και στην πρεμιέρα της Bundesliga απέναντι στο Αμβούργο. Μάλιστα, κόντρα στο Αμβούργο σκόραρε το δεύτερο γκολ για την ομάδα του, όμως στο δεύτερο ημίχρονο υπέστη ρήξη χιαστού, μένοντας εκτός για όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Ο Κωνσταντέλιας πέρασε την πόρτα του χειρουργίου και πλέον ξεκινάει τη διαδικασία της αποκατάστασης. Στο backstage βίντεο που δημοσίευσε η Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε στην φωτογράφιση με πατερίτσες και την ειδική προστατευτική μπότα. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η αγκαλιά του με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Δείτε το βίντεο

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